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Demokrasi güneşi

– Siyasal düzen toplum güvencesidir. –

ATATÜRK'ümüzle arkadaşlarının ulusumuza özgün armağanları ve korunup yücelmesini Türk Gençliği'ne emanet ettikleri Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza değin yaşatıp yüceltmek hepimizin en onurlu görevidir. Kim ne yaparsa yapsın, kimler neler yaparsa yapsın demokrasi güneşi ülkemizin ufkunda doğduğu gibi sonsuza değin ışıklarını sürdürerek aydınlığı artıracak, karanlık yarışçıları silinip unutulacaktır. Siyasal çalkantıların neden olduğu aykırılıklar, karanlıklar, kötülükler ve tüm sakıncalar giderilecektir. Kişisel ve yapısal bozukluklar, çürümeler toplum yaşamının zararlıları olmaktan çıkarılacaktır. Demokrasinin özgürlük ve adalet sarmalı, aydınlık ve erinç kaynağı olarak yaşam aydınlığı ile güvenliğini çağın gereklerine uygun biçimde doyurucu olarak gerçekleştirecektir.

Devletimizi kuranların başlangıçta seçtikleri yapı ve yol hepimizi sonsuza değin bağımsız ve özgür yaşatacak kurumlaşmadır. Avrupa'da kimi devletlerin kişisel ve ailece yönetim düzeni içinde olduğunda Atatürk ve arkadaşlarının cumhuriyetle ulusal – halk yönetimini gerçekleştirmeleri çağımızın örnek olaylarından biridir. Padişahlık ve halifelik önerilerini iterek gerçekleştirdikleri düzen, zamanında Avrupa'ya bile örnek olmuştur. Meşrutiyet ve mutlakıyetin güçlü olduğu Avrupa, Türkiye'nin çağdaş yapısı karşısında geride kalmıştır. Cumhuriyet aydınlığı ulusal yaşamın kaynağı ve dayanağıdır. Her yönden güçlü olarak sonsuza değin yaşatılması hepimizin insanlık ve yurttaşlık görevidir.

Ülkemizin yönetimden başlayan genel ve yerel sorunları demokratik gelişmelere uygun biçimde çözülecek, giderilecektir. Siyasal çarpıklıkların yinelenmesi önlenecektir. Yurttaşların cumhuriyete-demokrasiye özenleri ulusal aydınlığın güvencesi olacaktır. Katılım, dayanışma ve yurt sevgisi ulusumuzun seçkinliğini vurgulayacak, artıracaktır.

Yönetimlerin partizanlıkları ve yetersizlikleri yaraşır olduğumuz mutluluk, aydınlık ve güvenliği sağlamakta bozukluklara, güçlüklere neden olmasa özgürlük ve çağdaşlık tutkumuz yaşam kaynağımız olarak etkisini sürdürecektir. Ülkemizin ufkundaki Atatürk güneşi tüm aykırılık, çelişki ve kötülükleri giderecek, ulusumuz yaraşır olduğu düzen ve güvencelerle yaşamını renklendirecektir. Tüm bu gelişmeler hepimizin tutum ve davranış düzenine bağlıdır. Birliktelik tüm sorunların karşılanıp giderilmesinde, tüm özlemlerin gerçekleşmesinde en etkili kaynak ve dayanaktır. Unutmayalım, güneş yüreğimizde ve beynimizde doğar.