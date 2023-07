PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Durum ve tutum

-Anlatı düzeni, yöntemi, etkiyi, içerik ilgisini sağlar.-

Amacımızı anlatmak sorunu, dilimizde daha çok “Kendini anlatmak” sözüyle gündeme gelir. Karşımızdakine “Derdini anlatmak”la açıklanan konuşma çabasıyla nitelendirilen eylem bir olumlu uğraşın adıdır. Genelde yeterli bilgiyi edinmeden, araştırıp soruşturmadan “Hemen” dediğimiz sözcükle ivediliği belirtilen tutum ve davranışlarla konuşmalar kimi zaman üzücü olur, pişmanlık ve sorumluluk getirir. Özensiz olmanın sorumluluğu gözetilmeden kalkışmalar kişilik yönünden de iyi olmaz. Ne var ki çoğu zaman kızgınlıkla, düşünmeden, biraz da aldırışsızlıkla konuşup yanıt vermekten, kanı açıklamadan kaçınılmaz.

Toplumsal karmaşalar, kimi değişik sorunlar yeterli bilgi olmadan, gerekli araştırma ve inceleme yapılmadan, gelişigüzel edinmelerle açıklamalar yüzünden olmaktadır. Özen, yaşamın her alanında, her konuda gerekli bir kaynak ve dayanaktır. İvedilik her zaman yarar getirmez, daha çok sakıncaya açıktır. Çoğu tartışmalar, karşıtlıklar ve yanlışlıklarla sakıncalar bu yüzden ortaya çıkar. Eleştiride bulunmak, önermek, istemek, anımsatmak ve uyarmak yararlı değinilerdir. Umut da yaşamın kaynaklarından ve dayanaklarından biridir. Hayatı renklendirmek ve çekilir kılmak için insan başkalarından önce kendi anlayış ve tutumunu değerlendirip düzenlemelidir. Yaşam aydınlığı, insan varlığının dayanağıdır ve insanlar önce kendilerine karşı sorumluluk ve duyarlıklarını gözetmelidir.

Genel anlatım biçimiyle “İyi kötü günler geçiyor.” Yaşamı çekilir kılmak ve renklendirmek, kendi anlayış, tutum ve davranışımızla gerçekleşir. Sorumluluk duygumuz öncelikle kendimize karşı ele alınıp değerlendirilmelidir. İnsanların öncelikli özeni, yaşama ve içinde bulundukları topluma uyum, daha iyi olmaktır. Ne var ki ülkemizin siyasal ortamı iktidar ve muhalefet kanatlarının çekişmeleriyle üzücü niteliğini sürdürmektedir. Ülke ve yurttaş yararı, yöntem yerine parti çekişmeleri, siyasal tartışmalar günümüzü karartmaktadır.

Yaşam aydınlığının kaynağı ve dayanağı sağlık ve mutluluktur. Varlık kıvancını, gelecek umut ve isteğini doyuran da bu değerlerdir. Ne var ki bu öğelere gereken özeni göstermiyoruz. Gelişigüzellik, kimi zaman vurdumduymazlık ve ilgisizlikle savsaklama toplumsal aydınlığımızı gölgeliyor. Mevki, makam, gösteri, çıkar-yarar düşkünlükleri kişisel ve toplumsal ilişkileri karartıyor, sarsıyor. Değer verdiğimiz ilkeler, özellikler, öğeler kişisel kusurlarımız, aldırışsızlıklar ve umursamazlıklarla gölgelenip kararıyor. Tutum ve davranış özeniyle duygu ve düşünce aklığı yaşam güneşidir. Anlaşılmak istiyorsak karşımızdakileri, yanımızdakileri anlamanın koşul olduğunu bilmeliyiz.