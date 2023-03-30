Seçime doğru

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Ulusal egemenliği yaşama ge­çiren genel seçimler için gittikçe yoğunlaşan siyasal girişimlerin kimi ortaklık ve desteklemelerle sürdüğü günümüzde halkımızın beklediği, özlediği oluşumların durumların gerçekleşmesini sağlayacak siyasal yapılanmanın oluşması hepimizin içtenlikli dileğidir. Cumhuriye­timizin temeli ve genel ilkeleri doğrultusunda özenli çalışmalarla çabalardan çok gerici ve tutucu girişimlerin yaygınlaşması üzücü ve endişe vericidir. Siyasal ortamda kurulmasına çalışılan kimi birlikte­likler gözetilirse durumun kötülüğü açıktır. Cumhuriyetin kurucu değerlerine, gerçekleşip sonsuza değin bağımsız yaşatma istencine değil, inanç sömürüsü yoluyla çağ­dışı yapılanmalara, kişisel ağırlıklara neden olacak girişimlerle yön ve yol almaya çalışanlara engel olmak yurtseverlerin başlıca görevidir.

Yaşam aydınlığının kaynağı, bağımsızlık ve özgürlüktür. Bu ilkeleri umursamayanlar, gözardı ederek kendileri için elverişli yol ve alan yeğleyenler çağdışı düşen gericilerdir. Ulusal istenci gözardı edip kendi başınabuyruklukları için ortam hazırlamaya çalışan ilkel ve gerici kimileri karanlık çağrıştıran toplum karşıtlarıdır. Günümüzde kişisel egemenlik ve partizanlık peşinde koşanlar aydınlık ve ba­ğımsızlık özleminin gücü karşısında çağdışı amaçlarına ulaşamaya­caklardır. ATATÜRK ve arka­daşlarının temelini attıkları, sonsuza değin bağımsız yaşa­yacağını dünyaya ilân ettikleri cumhuriyetin güneşini kimse söndüremeyecektir.

Siyasal söylemleri beceremeyip inanç sömürüsüyle yol almak iste­yen, ilkel ve bağnaz kimi sözcülerle durumu ve tutumu belli kimi siyaset yobazının girişimleri halkımızın duyarlığı karşısında geçersiz ve sonuçsuz kalacaktır. Günümüzün ortamında inanç sömürüsünün önce inanca saygısızlık olduğu­nu bilerek özenli davranmamız gerekiyor. Siyasette inanç sö­mürüsü en sakıncalı, en kötü tutumdur. Ulusuna, kendine, ilkelere saygılı olanlar inanç sömü­rüsünün karşısında olur. Halkımızın inancına bağlılığını sömürerek kötüye kullananları hoşgörmek büyük bir sakıncadır. Toplumsal ve ulusal dayanışmayı bırakarak inanç birlikteliğiyle yol almak isteyenler, inanca zarar vermek yanında yaşam bağlarına da büyük zarar verirler.