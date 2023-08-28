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Siyasal gidiş

-Ülke aydınlığının güvencesi yönetim düzenidir.-

Yoktan var edercesine kurulan Türkiye Cumhuriyeti ATATÜRK ve arkadaşlarının Türk Ulusu'na değeri ölçülemez armağanlarıdır. Koruyup kollayarak yüceltmek ve sonsuza değin bağımsız yaşatma duyarlığı da soyunun değerlerine yakışan tutum ve davranışlarıyla tüm ulusun yükümlülüğü ve sorumluluğudur. Aynı zamanda soyluluk ve onur gereğidir. Siyasal nedenler ve partizanlıklarla ulusal birliği, toplumsal güvenliği sarsıcı olmaktan öte, yıkıcı yaklaşımlarla siyaset yapmak sakıncaları ölçülemez büyük bir yıkımdır. Yalnız kendi anlayışları, kendi doğrultuları çizgisinde yönetim ve gelişim çabaları göstermek, eleştirilere, dileklere, başka görüşlere aldırış etmemek siyasal bağnazlıktır. İktidarların, muhalefetleri bir düşman gibi görmeleri toplumsal yaşamın en büyük yıkım nedenlerinden biridir. Günümüz iktidarının muhalefete yönelik sözlerindeki tutarsızlıklar, aşırılıklar kimi çirkinlikler siyaset çirkinlikleri ve karanlıklarıdır. Yönetim yarışması sayılan iktidar muhalefet ilişkileri ülkenin yarınlara açılımın koşusudur. Kimi aykırılıklarla, kimi gereksiz yaklaşımlarla sürdürülen olumsuz yaklaşımlar hiçbir yararı olmayan kötü örneklerdir.

Anayasa'nın öngördüğü (madde 103/2) cumhurbaşkanlığı andındaki TARAFSIZLIĞA aykırı tutumlardan vazgeçmeme inadı, rejim yaralarının nedenlerinden biridir. Parti liderliğinin asla uygun olmadığı cumhurbaşkanlığı kanımızca ülke sorunlarının başında gelmekte, ulusal dayanışmaya ve birliğe sakıncalara neden olmaktadır. Partizanlık ayrışması ve karşıtlığı, ulusal birliğin ve yarınlara açılımın en sakıncalı tutumudur. İktidarlar siyasal yapının göstergeleridir. Amaçları, doğrultuları ve yöntemleriyle ülke yapısının geçici ustalarıdır. Tutum ve davranışlarındaki nitelik, düzey kendilerinin yasını ve değerini tüm ölçüleriyle ortaya koyar. Dayanakları, kaynakları, doğrultuları eylemleriyle belirginleşir.

Yıkıcı, çirkin, düşmanca yaklaşımlarla siyaset, tam bir ilkelliktir. Ülke ve ulus yararı siyasetin başlıca amacı olduğundan her tür ayrımcılık insanlık dışı sayılacak sakıncalı birer kalkışmadır. Ülkemizin her değeri hepimizindir. Hiçbiri kişisel malımız değildir. Bu gerçeğin tersine kişisel ve partizan tutum ve davranış ilkellik, barbarlık ötesi suç sayılacak çıkarcılık ve sapkınlıktır.

Toplumsal ilişkileri bozucu yıkıcılıklar, siyaset kavramına ve amacına aykırı tutum ve davranışlar, kişisel kalkışmalar, partizanlık çabaları insanlık dışı tutumlardır. Geçici iktidar koltuğu partilerin ve partizanların kendi mülkleri, katları değil, ulusa hizmet yerleridir. Konuşmaları, tutum ve davranışlarıyla bencillik ve partizanlık sırıtmaları kişilik bozukluğu ve tutarsızlık belirtisidir. Hizmet yarışı, bir yangın ve yıkım yöntemi değil, ulusa ve ülkeye yararlı olma çabasıdır. Bu anlayışa aykırı yöntem, tutum ve davranışlar suç sayılacak bozukluk ve tutarsızlıklardır. Ulusallığa aykırı partizanlıklar siyaset karanlığıdır.