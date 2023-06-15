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Siyasal ortam

-Karanlıkla aydınlık gibi gerçekle yalan da sık sık yer değiştirebiliyor.-



Yaşam aydınlığının kaynağı yürek ve beyindir. İnsanı değerleriyle birlikte belirgin kılan özelliklerin başında davranış düzeniyle bunun temeli olan düşünce yapısı gelir. Ahlâkla nitelenen tutum ve davranış seçkinliğiyle düzeni insan varlığının değerini özetler ve simgeler. Toplum yaşamının en büyük dayanağı bu ortamı oluşturan değerlerdir. İnsanlıkla simgelenen tüm kişilikler, özellikler yaşam dayanaklarıdır. Uygarlık düzeninin yapısı olan ulus (millet) çağdaş yaşamın en büyük varlığıdır. Birlikteliğin, sağlıklı ve mutlu yaşamanın koşulları da bu yapıya özgü yaraşır düzene bağlıdır. Siyaset, toplum yönetimi becerisi olarak insan yaşamının önemli bir dayanağıdır. Toplumu oluşturan bireylerin kendi kendini yönetim ustalığı sayılacak bu düzen ilgilisi görevli ve yetkililerin tutum ve davranış becerisiyle yararlı olur. Anlaşmazlıklar, tutarsızlıklar, kavgalar ve değişik çatışmalar siyaseti karartır, düzen yerine kargaşa ve değişik sakıncalarla kavgalara yol açar.

Siyaseti uygar bir katkı ve hizmet yarışması, yararlı olmak çabası yerine değişik edinmeler çabası ve kişisel girişim olarak algılayıp uygulamaya çalışmak hizmet yerine değişik bozukluklar ve yıkımlar getirir. Bir tür ilkellik olan kendini gösterme ve çıkar çabası kötülüklerin ve sakıncaların kaynağıdır. Ulus, ülke, devlet tutkusu siyasal çalışma ve atılımların kaynağı ve dayanağıdır. Hizmet yarışının en güncel ve en kapsamlı olanı da ulusa, ülkeye kazandırma olanıdır.

Siyasette partizanlık, tutuculuktan öte gericiliktir. Amaç, partisine kazandırmak değil, ülkeye, ulusa kazandırmaktır. Kişisel hırs ve partizanlık girişimleri hizmet değil yıkım kalkışmalarıdır. Siyaset, ülkeye ve ulusa hizmetin yöntemi ve düzeni olarak yurttaşların uygulayacakları çalışma ve çaba yöntemidir. Karşıtlıkları kavgaya dönüştürmek ilkelliktir.

Ülkemiz, ATATÜRK ve arkadaşlarının öncülükleriyle siyasal alanda da birçok Avrupa ülkesinden önce cumhuriyetle yönetim aydınlığına kavuşmuştur. Günümüzdeki siyasal karşıtlıkların, kimi anlayış ve uygulama tersliklerinin açtığı yaralar, neden olduğu kimi yıkımlar ne kadar düşündürücü ve üzücü olursa olsun hepsi geride bırakılacak, bir erdem olan cumhuriyetin hiç sönmeyecek ışıkları önündeki engelleyici perdeler kaldırılacaktır. Güncel aksaklıklar, yanılgı ve yanlışlıklar sahipleriyle birlikte geride kalacak, unutulacaktır. Bir kez daha vurgulayayım ki bu ülke hiç kimsenin çiftliği, çöplüğü olmayacak, hizmet edenler asla unutulmayacaktır.