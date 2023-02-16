PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Temsil sorumluluğu

-Başkaları adına davranış özel sorumluluk taşır.-



Kendi başına buyrukluk kişisel sorumluluktur ama başkalarını temsil ederken onlar adına sorumluluk çok yönlü duyarlık gerektiren bir görevdir. Özellikle devlet görevinde bulunanların makamlarını ve mevkilerini gözeterek konuşmalarına ve davranışlarına çok önem vermeleri gerekir. Hangi katta olurlarsa olsunlar taşıdıkları sorumluluğun gerektirdiği özeni asla savsaklayamazlar. Ne yazık ki siyasal bağlamda bunun tersine hem de çok çirkin, çok yersiz, gereksiz söylemlerle bir marifet yaptıklarını sanan kimseler az değildir. Özellikle başkalarını temsil görevlerindekilerin duyarlıklarının gölgesiz olması gerekir. Yurttaşları temsil edenlerin tutum ve davranışlarına, sözlerine egemen olmaları herkesin beklediği bir duyarlıktır.

Siyaset, sorunlara çözüm arama, daha iyi durumlara erişme çalışmaları ve yöntemidir. Partilerarası kavga ve çatışma değil, bir tür yarışma alanı ve konusudur. Gösteriş, yakıştırma, kandırma-aldatma, sataşma, kavga, saldırı düzenine dönüştürmek ilkellik ve barbarlıktır. Ulusal-toplumsal yaşamın aydınlığını ve düzenini artırma ve güçlendirme becerisi ve başarısıdır. Bir anlamda yaşam ve yönetim sanatıdır. Zamanı ve alanı iyi belirleme, ilgililerin ve izleyenlerin ilgisini çekip desteğini sağlamak için yandaş sağlama başarısıdır. Aldatıcı sözler, yapay davranışlar, içtenlik ve gerçekçilikten uzak abartılar ve gösterişler yarar yerine zarar getirir. Bu nedenlerle siyasal girişim ve katkılarda bulunmak isteyenlerin içtenlikli, gerçekçi davranışları büyük önem taşımaktadır.

Ancak seçim çalışmalarında gerçekler yerine uluorta verilen sözlerin yaygınlığı ve ölçüsüz boyutları dikkat çekmektedir. Benimsetme, destek yerine bir tür aldatma, kandırma çabaları sürdürülmektedir. Bilinçli ve gerçekçi siyasetçilerin özenleri yanında kimilerinin sırıtan ilkellik, kabalık ve yalan sıralamaları siyasete gölge düşürmektedir. Siyaset çalışmaları bir anlamda sanattır. Gerçekleri belirleme, sorunlara gerçekçi çözüm arayıp bulma, ilgililerin soruna sahip çıkmasını sağlama, birliktelik ve yandaşlığı daha iyi durumlar için kullanma, her şeyin üstünde yurt ve yurttaş değerlerini koruyup güçlendirme başlıca çaba ve özen konusu olmalıdır. Ülkeyi ve ulusu gönendirme özeni her siyasetçinin başlıca amacı olmalıdır. Üstelik kendi kişisel durumu ve sorunu olmayıp temsil görevi gereği başkaları adına eylem ve işlem sorumluluğu büyük özen ve duyarlık gerektirir. Bu bilinci taşımayıp partizanlık ve kişisel çıkar güdüsüyle davrananlar er-geç gereken yanıtları alırlar. Başkalarını temsil sorumluluğu kişilik kanıtlarının en önemlisidir.

BAŞSAĞLIĞI:



Değerli meslektaşım ve çalışma arkadaşım emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural SAVAŞ'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Aile bireylerine ve meslektaşlarına başsağlığı, kendisine de Tanrı'dan engin rahmet diliyorum.