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Toplumsal barış

-Anlayış, hoşgörü, saygı, kişilik değerlerinin önde gelenleridir.-

Ülkenin sahihi yurttaşlar (vatandaşlar) olarak birbirimize yaklaşımımız içtenlikli, gerçekçi, sağlıklı ve güvenli oldukça yarınlara açılımımız da o ölçüde başarılı ve yararlı olur. Bunun kaynağı ve dayanağı da karşılıklı ilişkilerde anlayışlı, dürüst, özverili olmaktır. Parti ve görüş ayrılıkları nedeniyle tüm değerli bağları gözardı edip anlaşmazlık ve kavgalara yol açan tutum ve davranışlar insanlık bağlamında çok çirkin olduğu gibi ilkellik ve terbiyesizliktir. Ne var ki kendi yanlış düşünceleri ve yaklaşımlarıyla toplum ilişkilerini karalayan davranışlardan kimileri hiç çekinmemekte, kendi çok yakınlarıyla, yanındakilerden başkası için duyarsızlıktan kaçınmamaktadır. Toplum yaşamının aydınlığı toplumu oluşturanların tutum ve davranış seçkinliğine dayanır. İnsanlar kendini sevdiği kadar olmasa bile öbür kişilere yaklaşımında anlayışlı ve içtenlikli olmalıdır.

Son yılların en sakıncalı durumlarından biri, siyasal parti ve görüş ayrılığının nerdeyse cana kıymayı geçerli sayacak kadar kötü bir karşıtlık durumuna getirilmesidir. Karşılıklı atışmalar, sataşmalar o boyutlara varıyor ki savaştaki karşılıklı düşmanlar bile birbirine böyle davranamaz. İnsanlıkla, yurttaşlıkla asla bağdaşmayan tutumlar birer davranış karasıdır. Birlikte yaşamanın gerektirdiği içtenlikten, özenden yoksun gelişigüzel davranışlar yüz kızartıcı eylemler olarak sahiplerinin kişilik değerini ortaya koyar.

Nasıl yakınlar arasında sıcaklık, içtenlik varsa yurttaşlar arasında da birlikte yaşamaya değer katan anlayış ve yakınlık olmalıdır. Aynı toprağın birlikte yaşayan bireyleriyiz. Karşılık sevgi, saygı, güven ve anlayış olmazsa sorunlar, güçlükler ve yaşam karanlığı içinde boğuluruz. Bu nedenlerle en çok kınadığım durumlardan biri siyasal nedenlerle çirkin ve düşmanca karşıtlıklardan çekinilmemesi, kazanım, mevki ve makam için düşmanca yaklaşımlardan uzak durulmamışıdır.

Dünyada insandan daha değerli bir varlık yoktur. İnsanı ve insanlığı öne, üste almayan tutum ve davranışlar büyük aykırılık, yanlışlık ve çirkinliktir. Siyasal nedenlerle yürütülen ve çekinilmeyen karşıtlıkların bir kesimi insanlık değerlerini yıpratan, yıkan sakıncalı yaklaşımlardır. Partiler ülke için, yurttaş için vardır. Çalışmaların özü ve amacı budur. Bunu insanlık dışı karşıtlıklar duruma düşürmek büyük bir aymazlık ve hattâ sapkınlıktır. İlişki düzeni insanlık niteliklerinin göstergesidir. Toplum yaşamının aydınlık ve erinci insanlararası ilişkilerin düzeyine ve gerçekliğine bağlıdır. İnsanlık değerlerini öne almayan ilişkilerin hiçbir önemi ve geçerliği yoktur. Toplumsal barışın temeli içtenlikli ilişki, karşılıklı sevgi, saygı ve davranış düzenidir. Savsaklanması, gözardı edilmesi, önemsenmemesi insanlık bağlamında büyük bir yanlıştır.