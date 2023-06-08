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Umut bir ışıktır

-İnsanlık, varlık değerinin güven sediri.-

Yaşam karanlıkları umutla ışıklanır. Kalkışmalar, atılımlar, başlangıçlar umut kaynağının açılımıdır. Düşünüp karar vermek, uygulamaya geçmek, başarıp kazanımlar sağlamak gücü umudu gerçekleştirmek çabasıyla sonuçlanır. Yeter ki kazanıp elde etmek amacına ulaşmak için gerekenlerin yerine getirilmesinden uzak kalınmasın. Ödün verilmesin. İnsanın karar verip elde etmek istediği sonuca ulaşmak için yapması gerekenleri savsaklayıp ertelemesi tembellik, uyuşukluk ve yetersizliktir. Çabalar, çalışmalar, devingenlik ve atılganlıktır. Yaşam sorunlarının üstesinden gelerek güçlükleri yenmek, varlık korumasının en doğal yöntemidir. Sağlık, bilgi ve güç olmadıkça sorunları karşılayıp yenmek, kötülükleri ve aksaklıkları gidermek kolay değildir. Bu nedenlerle yaşam ışıklarını sürekli ve doyurucu kılmak için insanın yaşamına özen göstermesi çok gerekli ve çok doğal bir tutumdur. Beklemenin bulmakla sonuçlanması yaşam gereksinimlerinin aydınlığıdır. Başlangıç sağlamak, bulmak, kazanmak çabasıyla olursa, sonuç genelde başarı ve mutluluk getirir.

Ortamın elverişli olması başarı ve kazanım için önemli bir koşuldur. Birlikte yaşananlar ve olanlar da ortamın yadsınmaz gereklerinden biridir. Çabaları, çalışma gücünü ve öbür gerekleri etkileyen olumsuzluklar, aykırılıklar ve terslikler bozulma, çözülme ve dağılma nedenidir. Bu nedenlerle birliktelikler, ortaklıklar, dayanışma değerli katkılardır. Sonsuza koşan dünyanın değiştirilebilir, değiştirilemez birçok sorunları vardır. Çalışmalar, çabalar, özveriler insanlık girişimleri ve katkıları olarak yaşam güçleri olmakla birlikte geciktirici ve öteleyici nedenler de bu ortamın doğal engellerindendir.

Konuşan kimilerinin dillerindeki bozukluklar, çirkinlikler, tutarsızlıklar, yinelemeler sırıtan kötülüklerdir. Özellikle siyasal alandaki yalanlar, abartılar, çirkin sözlerle yakıştırmalar ve sözde yanıtlarla verilen karşıtlıklar ortamı karartan sakıncalı tutumlardır. Ülkemizin insanlarını, yurttaşları olduğumuz gerçeğini partizanlıkla yadsıyıp gözardı etmek büyük bir yanlışlık ve yanılgıdır. Birlikteliğin, dayanışmanın birçok sorunun çözümünde en yararlı etken olduğu asla unutulmamalıdır. Ekonomik, siyasal ve öbür ayrılıklar nasıl olursa olsun insanlık ve yurttaşlık bağı hepimizi birleştiren en büyük kaynak ve dayanaktır. Uygarlığın ve çağdaşlığın gereklerini gözardı ederek yaşam büyük bir tutarsızlık ve aymazlıktır. İnsanlıktan daha büyük bir kaynak, dayanak ve değer yoktur. Bunun yurttaşlıkla pekiştirilmesi çağdaşlığın ve yurtseverliğin gereğidir.

Akrabalık, komşuluk, meslektaşlık, hemşehrilik bağlarıyla birliktelik, mutluluk ve güç veren bağlılıklardır. İlişki düzeni ve gücü, yaşam sorunları için en iyi çözüm yöntemi, en yararlı etkendir. Uygar yaşamın gerekleri gelecek için de en etkin, en yararlı güvencedir. Bu bilinçle tutarlı davranış yaşam güvenliğinin dayanağıdır. Uygarlık sözle değil davranış düzeni ve özeniyle gerçekleşir.