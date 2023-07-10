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Yaşam aydınlığı

-Varlığımızın güneşi duygu ve düşünce aydınlığıdır.-

Gerçeklerin en belirgini sağlık, güven, başarı ve mutluluğun yaşam aydınlığının kaynağı olduğudur. Beyin ve yürek kaynaklı bu değerler insanların varlık dayanaklarıdır. “Ömür” denilen sürenin rengi ve tadı bu yaraşır niteliklerin gerçekleşip yaşanmasına bağlıdır. Siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel kimi aykırılık ve çelişkilerin, özellikle kötü siyasetçi, partizan ve başarısız yöneticiler yüzünden katlanmak zorunda kalınan olumsuzluklar yaşam kıvancını düşürmektedir. Ulusal varlığın güneşi, egemenlik, özgürlük ve güvenliktir. Gerçek ve güvenli yaşam insanın, insanlığın en değerli kaynağı ve dayanağıdır. Toplumsal aydınlık bu öğelerle gerçekleşir.

Bencillikle değil, birbirini anlayıp ilişkileri içtenlikle başlatıp yürütmekle aydınlanıp yararlı duruma getirilen toplum yaşamı insan varlığının başlıca kaynağı ve dayanağıdır. Günümüzde siyasal ayrılıklar ve aykırılıklar nedeniyle olağan karşıtlıkları düşmanlık durumuna getiren aşırılıklar toplumsal utancın nedenlerinin başında gelmektedir. Ne var ki eğitim, görgü, terbiye yetersizlikleri nedeniyle ilişkilerde gereken özen unutulmakta, savsaklanmaktadır. Kötü, yetersiz, başarısız, niteliksiz siyasetçilerin toplumsal aykırılık ve sakıncaların nedeni olduğu gerçeği her gün sırıtan kötülüklerle anlaşılmaktadır. Yaşam karanlığının sorumluları insanlık, yurttaşlık ve yöneticilik nitelikleri yoksunluklarıdır.

Ulusal yapıya, toplumsal değerlere, yurttaşlık değerlerine ve özelliklerine özen göstermeyenler, partizanlık ve kişisel çıkarlarına tutkun olanlar ağır sorumlulardır. Ne var ki yurttaşları birbirinden ayırıp birbirine karşı duruma getirmekten çekinmeyen duyarsız siyaset çıkarcıları toplumsal barışın da zararlılarıdır. İnsanları, yurttaşları birbirine karşı duruma getiren yöntem ve uygulamalar en ağır insanlık suçudur.

Kendilerini ve partilerini öne ve üste alarak karşıtlarını dışlayıp yadsıyan kötü siyasetçiler toplumsal barışın ve ulusal aydınlığın karşıtlarıdır. Siyasal çıkarlar ülke aydınlığını ve toplum dayanışmasını ötelerse sakıncalarının zararı herkesi etkiler. Kendilerini ve partilerini öne alıp üstün tutarak karşıtlarını öteleyen, yadsıyan siyasetçiler bağışlanmaz toplum zararlılarıdır. Daha iyi yaşam için daha iyi yönetim savıyla yapılan siyaset, partizanlık ve kişisellikle lekelenip karartılırsa sonuçları herkesi sağlıksız ve mutsuz kılar. Sağlığın, başarının ve kıvancın kaynağı içtenlik, gerçekçilik, anlayış ve yaklaşım güzelliğiyle sıcaklığıdır. Yaşamın aydınlık ve mutluluğu bu değerlere özen gösterilmesiyle gerçekleşir. Bu konularda gereken özeni göstermek hepimizin kendimize karşı yadsınmaz ödevimizdir. Ulusal dayanışma ve toplumsal barış, yurttaşlık bilincimizin kaynağıdır. Yineleyelim, yaşam aydınlığının kaynağı sağlık ve mutluluktur.