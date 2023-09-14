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Zaman

-Yaşamımızdaki aydınlığın kaynağı düşüncelerimiz ve duygularımızdır.-



İyi kullanmadığımız olanakların ve değerlerin başında zaman gelmektedir. Dilimizde birçok deyimin içeriğini oluşturan “zaman” sözcüğü yaşama anlam ve renk veren öğeyi anlatmaktadır. Zamanı iyi kullanmak bir beceri, bir ustalık, bir uzmanlıktır. Gerçekte zaman en büyük bir insanlık hazinesidir. “ Zamanı boşa geçirmek” gibi aymazlığın ve aldırışsızlığın yakınması yaşam karanlıklarının anlatımlarından biridir. “ İş işten geçtikten sonra..” yakınması da zamanın iyi kullanılmadığının bir eleştirisidir. Geçtikten sonra bir daha geri gelmeyen zaman insanların uğraş alanlarının en önemli dayanağıdır. Dilimizde “ömür” sözcüğüyle özetlenen kimi oluşumların kaynağı olan süre yaşam çizgimizin sınırlarını gösterir.

Süreye bağlı oluşumlar, edinimler ve kazanımlar bu olanağı, bu değeri iyi kullanmadığımızı gösterir. Yaşam, oluşum, verim süresini tanımlayan zaman yenilenmesi olanaksız bir hazinedir. Savsaklamalar, tembellikler, aldırışsızlıklar, ilgisizlikler, uyuşukluklar, uyuklamalar, boşluklarla geçen süre yaşam karanlıklarının değişik alanlarıdır. Zamanın paradan daha değerli olduğu bilinci yaşam kazanımıdır.

Genç yaşlarda, özellikle öğrencilik dönemlerinde zamanın ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılır. Yitirilen zamanın yaşamdaki en büyük, en önemli değer olduğu çekilen güçlüklerle daha iyi anlaşılır. Tüm dereyim ve güçlüklere karşın zamanın değerini yeterince bildiğimizi, zamanı iyi kullandığımızı savunamayız. Gerçekçi yaklaşım, zamanın hepimizin yaşamındaki en kötüye kullanılan değer olduğunu göstermektedir. “Sakla samanı, gelir zamanı” sözündeki yaklaşım yaşamdaki önemini ve yerini gösteren bir uyarıdır. Yalnız zamanı mı, çok şeyi iyi kullanmıyoruz. Karşılıklı davranışlarımıza bile özen gösterdiğimizi savunamayız.

İnsan yaşamındaki en büyük olanak, en büyük değer zamandır. Ortam aydınlığı, güç kaynağı, varlık dayanağıdır. Kullanma becerisi bir ustalık, bir uzmanlık göstergesidir. Paradan daha değerli olduğu bilinci yaşamın anlamında bir tutum soyluluğu belirtisidir. Bir tanımı güç hazine olan zaman, insan yaşamının en önemli değeridir. İyi kullanmamak en büyük yitimdir . “Zaman kazanmak” sözüyle anlatılmak istenen olanak da yaşamımızdaki yerinin vurgulanmasıdır. Zamanı yitirmek, yalnız geçirmek, yitirmek değil, birçok değeri ve olanağı da yitirmektir. İnsan yaşamının yerine başkası konulmaz en büyük değeri zamandır. “Zaman kazanmak..” sözüyle genelde bahanelere sığınmak tembelliğin, aymazlığın, aldırışsızlığın kötü bir anlatımıdır. Zamanı iyi kullanmak bir ustalık, bir başarı, bir erdemliliktir.