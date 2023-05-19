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19 Mayıs 1919’da yapılan seçim…

“1919 yılı Mayıs'ının 19'uncu günü Samsun'a çıktım! Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir…

Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı Ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış.

Millet yorgun ve fakir.

Milleti 1. Dünya Savaşı'na sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar.

Saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta.

Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak.

Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta…

Birer bahane ile itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da.

Adana Fransızlar, Urfa, Maraş, Gaziantep İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor.

Her tarafta yabancı subay ve memurlar ile özel ajanlar faaliyette.

Nihayet, Yunan ordusu da İzmir'e çıkartılıyor…”

***

Mustafa Kemal Atatürk, mucize devrimi anlattığı, milletine neyi, nasıl ve neden yaptığının hesabını verdiği Nutuk'un başlangıcı için Mayıs'ın 19'uncu günü Samsun'a çıktım cümlesini seçmişti!

Samsun ve sonrasında olanların tümü bir dehanın, vatanseverin, Atatürk'ün seçimlerinin külliyatıdır…

Seçim önemlidir!

Altındaki araca güvenip gaza basmayı seçersin ıslak yolda, üç saniye sonra öbür taraftasın.

Çoklarının yaptığı gibi malı götürmeyi seçersin, sen sevinemeden daha evdeki bulgurdan da olursun.

Yalaklık yapmayı seçersin, bir bakarsın dilinde pütür kalmamış yalama olmuşsun.

Ne şiş yansın ne kebap demeyi seçersin, etleri başkası yer şiş gözüne batar.

Uyanıklığı seçersin, devran döner ayakta uyuturlar seni.

Üç maymunu oynayıp idare etmeyi seçersin, ses çıkarmayan kim varsa maymun ederler.

Yaşamın her saniyesi bir seçimdir yani!

İnsan gibi mi yaşayacaksın, saray bahşişi ile yetinen kul gibi mi?

Nasıl yaşayacağını sen seçersin ama sonuçlarına eşin dostun, çocukların ve hatta onların çocukları ile birlikte katlanırsın.

Mustafa Kemal Atatürk 104 yıl önce bugün, 19 Mayıs'ta kelle koltukta yaşamayı seçmeseydi, idam fermanına rağmen millet için gecesini gündüzüne katmayı seçmeseydi, daha savaş bile başlamamışken meclis kurmayı, cumhuriyeti seçmeseydi, Türk kadınının hakları için mücadeleyi seçmeseydi, memleketin geleceğini emanet etmek için gençleri seçmeseydi, saraylarda gül gibi yaşamak varken memleketin aydınlık bir geleceğe sahip olması için 56 yaşında aramızdan ayrılıp gidecek kadar kendini tüketmeyi seçmeseydi mesela, o günleri yaşayanlar ve bizim halimiz ne olurdu?

Tunceli'nin Ballıca Köyü'nden tapu memuru Kamer Bey'in oğlu Kemal Kılıçdaroğlu ile Rize'nin Dumankaya Köyü'nden Ahmet Kaptan'ın oğlu Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta memleketi yönetmek, cumhurbaşkanı seçilmek için yarışabilirler miydi?

Seçimleri, insanların ve toplumların bugünlerini, yarınlarını belirler…

Doğru seçim yapanlar tarih yazar! Tarihin çöplüğü ise yanlış seçim yapanlarla doludur.

28 Mayıs seçimi notu… 19 Mayıs'ta Samsun'da kurtuluş ateşini yakan Mustafa Kemal, bizim de seçimimizi yapmak için sandığa gideceğimiz gün olan 28 Mayıs'ta önemli bir seçim daha yaptı, Havza Genelgesi'ni yayınladı. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli egemenlik belgesi aynı zamanda! Genelge ile ulusal bilinç uyandırılarak halkın sürüklendiği duruma mitingler yaparak ‘demokratik yollarla' tepki göstermesi, ‘ben de varım ve bu olanlara artık sessiz kalmayacağım' demesi sağlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun…