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5 yıl önce 1 lira bugün 8499 lira!

24 Haziran 2018'de seçimin galibi Erdoğan ikinci kez cumhurbaşkanı ilk kez de tek adam olmuştu. 9 Temmuz 2018'de yemin edip göreve başladı. Darphane, cumhurbaşkanının şerefine hatıra 1 liralıklar bastı.

Erdoğan'ın resmen tek adam olduğu gün 1 dolar 4 lira 50 kuruş, 1 euro 5 lira 30 kuruş, İstanbul'un Avrupa yakasında 1 litre benzin 6 lira 89 kuruş, İstanbul'da 19 litrelik damacana su ortalama 10 lira, çeyrek altın ise 302 liraydı!

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Aradan beş yıl geçti.

Erdoğan 28 Mayıs 2023'te üçüncü kez cumhurbaşkanı ikinci kez de tek adam seçilip, 3 Haziran'da ‘kıskandıran' törenlerle göreve başladı. Darphane Erdoğan'ın şerefine yine hatıra 1 liralıklar bastı. Bir kısmı ağır konuklara dağıtıldı, geri kalanlar? Onlar kapışıldı.

Üç gündür arıyorum, Darphane'nin resmi sitesini didik didik ettim, yok. Kaç tane basıldı, kaça satıldı o bile belli değil. Hatıra olarak bir tane alıp saklayacağım kalmamış(!) Birileri hepsini almış.

Hatıra alamadım bari ‘hatıra olacak bir yazı yazayım' diyerek bilgi toplamaya başladım. Yer yerinden oynuyor! Karşılaştırma için dolara bakıyorum, rekor üstüne rekor. Ortalık yatışsın, azıcık bekleyeyim dedim. Boşuna… Piyasada uçuş devam ediyor.

Erdoğan'ın yemininin üzerinden henüz dört gün geçmişti ki 1 dolar 23 lira 40 kuruş, 1 euro 25 lira 50 kuruş, İstanbul Avrupa yakasında 1 litre benzin 23 lira 94 kuruş, İstanbul'da 19 litrelik damacana su ortalama 50 lira, çeyrek altın ise 2 bin 460 lira oldu…

Bugün değişmez ama haftaya ne olur, Mehmet Şimşek bile bilemez!

Neyse…

İki ‘yemin' arasında yani Erdoğan'ın 2018 ve 2023 tek adamlığı arasındaki durumu özetlemek gerekirse iki üç önemsiz şey(!) hariç akla gelen her şey arttı!

Eksilenlerden biri paramızın değeri ise öbürü de Erdoğan'ın yüzde 52.59'dan 52.18'e düşen oy oranı.

Fakat bu beş yılda öyle bir şey var ki ne dolara benziyor artışta, ne altına, ne benzine, ne kripto paraya, ne kupon araziye!

Rekorların tümü onda…

Şu kadarını söyleyeyim 2018'de 1 liraymış…

Bakır, nikel ve çinkodan üretilen bildiğin 1 liralık. Tura yüzünde sarayın kabartması, 9 Temmuz 2018 tarihi, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı cümlesi ile imzası var. Öbür yüzünde ise 1 Türk Lirası yazıyor. Darphane 50 bin adet basmış. Bir kısmı o gün yemin törenine katılanlara hatıra oarak dağıtılmış, geri kalanlar ise ‘uyanıklar' tarafından alınmış.

İşte o 1 liranın bugünkü değeri para koleksiyonu mezatlarında, ikinci el piyasasında 8 bin 499 lira! İnanmayan girer internete, “Karaca Koleksiyon Recep Tayyip Endoğan göreve başlama hatıra parası” yazıp, kendi gözleriyle görür…

2023 model Erdoğan paraları da çıktığına göre eski Erdoğan paralarının kıymeti daha da artacak. Artık 10 bin lira mı olur, 100 bin lira mı belli olmaz.

Yani bizim cebimizdeki 1 lira pul değil, pulcuk olurken Erdoğan'ın 1 lirası altın değil, altından bile kıymetli.

Ah ah… Akıllı olup çoluk çocuk katılacaktık 2018'deki dünya liderimizin yemin merasimine, girecektik hatıra para kuyruğuna. 8-10 tane kapsak fena mı olurdu!