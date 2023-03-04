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6’lı masada deprem!

Dikili Taş… Sultanahmet Meydanı'nda ve 7 katlı bina yüksekliğindedir.

Dört adet takoz üzerine oturur. Takoz malzemesi bronzdur. Yekpare orta taş üzerine gelen yük, granit köşe takozlar aracılığı ile altındaki yekpare alt taşa geçer.

Bronz takozlar arası boştur. Granit takozların arası taşlarla doldurulmuştur. Yekpare orta taş, yükü hem takozlara hem de takoz seviyesindeki ara taşlara aktarır. Yekpare alt taşın üzerine gelen yük, altta duvar gibi örülmüş taşlara aktarılır. Dikdörtgen taşlar farklı büyüklük ve değişen boyutlara sahiptir. Yani, Dikili Taş'ın tüm yükü katman katman paylaştırılarak üst üste örülmüş taş kaplamaya benzer temele aktarılmıştır.

Dikili Örme Duvar… Sultanahmet Meydanı'nda ve Dikili Taş'tan birkaç metre daha yüksektir.

Yekpare bir taş üzerine örülmüştür. Duvar yükü bu taşa aktarılır. Yekpare taşın altında basamak gibi genişleyen dikdörtgen prizma taşlar vardır. Dikili Duvar'ın temeli üç sıra üst üste örülen taşlardan oluşur. Aşağı inildikçe sıralar genişler. Üç sıra örgünün altında yine taş kaplama bir zemin vardır. Yük bu zemine aktarılır.

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Hem Dikili Taş, hem Dikili Örme Duvar Milattan Sonra 4'ncü Yüzyıl'da dikilmiş!

Dikildikleri zamandan günümüze gelene kadar sayısız şiddetli deprem İstanbul ve çevresini yıktı ama Dikili Taş ve Dikili Örme Duvar hala ayakta.

Mimar, mühendis, müteahhit, usta değilim…

Dikilen her neyse, katman katman pay edilen yük; şekilleri ve büyüklükleri farklı parçalardan oluşan zemine, yani temele oturunca aradan yüzyıllar geçse de yıkılmıyor, göçmüyor.

Doğa ya da insan kaynaklı tüm depremlerde ayakta kalmanın yıkılmaz formülü: Doğru malzeme ve yükü paylaştırma!

50 bine yakın insanımızı yitirdiğimiz son depremlerde doğru malzeme kullanılmayan, yükün paylaştırılmadığı yapıların halini gördük.

Dağılıp, milyonlarca insanı dağıtıp gittiler…

6 Şubat'tan bu yana evlerimizde felaket bölgesinden gelen korkunç görüntüleri izleyip bizim de başımıza gelir mi diye uykularımız kaçıyor.

Evinizin durumunu bilemem…

Fakat, 6'lı Masa'nın 5'li hale gelmesine bakıp memleketin durumu hakkında bir çift laf edebilirim.

“Katman katman pay edilen yük; şekilleri ve büyüklükleri farklı parçalardan oluşan zemine, yani temele” oturunca her türlü depreme dayanıyor, ayakta kalıyordu.

Toplumlar da bu tarifin aynısı değil mi?

Farklı düşüncelerden, farklı inançlardan, farklı cinslerden oluşan temele, yani halka dayanmıyor mu?

Dayanıyor, bu zaten demokrasi diyorsan…

Neden onlara sorup, danışıp, yükü paylaşıp sağlam bir yapı kurmak yerine, burnunuzun dikine gidip 6.5'lik ilk depremde çökecek bina peşinde koşuyorsunuz o zaman!