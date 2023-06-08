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85 milyon kazanıyor!

3 Haziran'da atlı birliklerin arasında süzülerek Erdoğan'ı 1100 odalı saraya götüren Mercedes S-600 Guard'ın tepesindeki kırmızı karanfilleri merak etmiştim! Sanki yoldan geçenler atmış, aracın üstünü tepeleme karanfillerle doldurmuştu. Fakat, yağmura ve onca harekete rağmen nasıl oluyor da etrafa dökülüp saçılmıyorlardı?

Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde fotoğraflar yayınlanınca gördüm, yüzlerce karanfili tek tek makam aracının tepesine yapıştırmışlar! Yöntem, sünnet ve gelin arabası süslemesinde moda olur kesin.

Doğru bilgiyi kaynağından öğrendiğime göre, asıl konuyu gün gün anlatayım…

28 Mayıs… Erdoğan Kısıklı'daki evinin önünde bekleyenlere seslenerek, “Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Seçimin galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır” dedi.

29 Mayıs… Erdoğan Saray'ın bahçesinde 320 bin kişi olduğuna dikkat çekti, “85 milyonun tamamı kazanmıştır. Yeni dönemde sosyal yardım ve destek sistemimizi geliştireceğiz” dedi.

3 Haziran (öğleden önce)… Erdoğan ile eşi atlı birlik ve 101 pare top atışı eşliğinde Saray'a geldi. Saray'da mehteran takımı ile özel kıyafetli Tarihi Birlik karşıladı onları.

3 Haziran (öğleden sonra)… Üçüncü kez cumhurbaşkanı, ikinci kez de tam yetkili tek adam olan Erdoğan için bugüne kadar görmediğimiz bir şey yapıldı, ‘Göreve Başlama Töreni' düzenlendi! Saray'ın büyük salonuna mankenlerin yürüdüğü gibi kenar kısımları kırmızı-beyaz çiçeklerle süslenen uzun bir podyum kuruldu. Erdoğan çifti podyumdan yürüyerek Venezuela'dan Pakistan'a 21 ülkeden gelen devlet başkanları, NATO Genel Sekreteri, yabancı misyon, dini azınlık temsilcilerini selamlayarak salona girdi.

Kürsüye gelen Erdoğan'a eşi, ABD başkan eşlerinin ki gibi konuşması bitene kadar eşlik etti. Erdoğan uzun konuşmasında kısaca, “85 milyonu bağrımıza basacağız” dedi.

Konuşma bitti Türk Yıldızları sarayın üstünde gösteri uçuşu, Diyanet İşleri başkanı da göreve başlama duası yaptı. Katılımcılara, Darphane'de bu güne özel basılan üzerinde sarayın kabartması, Erdoğan'ın ismi ve imzasının yer aldığı hatıra 1 liralardan verildi.

3 Haziran (akşam)… Konuklar Saray'dan çıkıp akşam yemeği için Çankaya Köşkü'ne geçti.

Bunca debdebeye bakılırsa, ‘tasarruf olmaz' dedikleri itibarımız için kesenin ağzı ardına kadar açılmıştı!

Osmanlı'nın yıkılış dönemine ilişkin araştırmalarıyla tanınan tarihçi, yazar Murat Bardakçı da şatafatlı organizasyona şaşıranlardan… Göreve başlama diye bir şeyi ilk kez duyduğunu, ‘bunun bir imparatorluk töreni' olduğunu yazdı.

3 Haziran (gece)… Erdoğan Çankaya Köşkü'nde yardımcısı ile yeni kabinesini açıkladı, “85 milyonun refahı için çalışacağız” dedi.

6 Haziran (sabah)… Erdoğan kabine üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti, Anıtkabir defterine, “85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz” dedi.

6 Haziran (akşam)… Erdoğan Saray'da yapılan kabine toplantısından sonra, “Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır” dedi.

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28 Mayıs'tan bu yana ne zaman konuşsa ‘85 milyon kazandı' diyor Erdoğan… Bu kadar çok tekrar ettiğine göre ne kazandık acaba?

Aradım bulamadım! Tam ümidi kesiyordum ki dolar ve euronun uçuşa geçtiği haberleri geldi.

Evraka… 85 milyonun ne kazandığı kabak gibi ortaya çıktı!

Bizim tarihimizde, Avrupa tarihinde, bazı Arap ülkeleri hariç dünya tarihinde görülmemiş, üç gün üç gece devam eden itibardan tasarruf olmaz törenlerinin ışıltısından göremediyseniz ve hala ‘ne kazancı, kim kazanmış' diyorsanız bir örnekle izah etmeye çalışayım…

Göreve başlama törenlerinde tepesine karanfillerin yapıştırıldığı, Erdoğan binsin diye 1 milyon 793 bin euro sayılan ve kaç tane alındığı bilinmeyen Mercedes S-600 Guard zırhlı makam araçlarının her birine, 2021'in son günlerinin kuru ile 34 milyon 700 bin lira ödemiştik. Peki Euro'da dünkü kur ne oldu? Şimdilik 25 lira… Bu hesaba göre bizim makam araçlarının her birinin değeri bugün kaç lira? 44 milyon 825 bin.

Makam aracı başına 10 milyon 125 bin lira ne olmuş oluyor yani? 85 milyonun kazancı(!)

Başımıza gelecekleri önceden gören Erdoğan, seçimden bir gün sonra sarayın bahçesinde toplananlara haber verip, sadakaya muhtaç hale geleceklerin sayısının artacağını bile öngörmüş olacak ki, “Yeni dönemde sosyal yardım ve destek sistemimizi geliştireceğiz” dedi… Kazanmamız için bize daha ne yapsın dünya lideri?

Örnekleri çoğaltıp kendi kazancınızı kendiniz hesaplarsınız artık…