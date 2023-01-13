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AKP’li kardeş ben sana daha ne diyeyim?

Biri kürsüye çıktı. Kısa konuşmasında açıklamalar yaptı.

1 kez paket dedi.

1 kez destek dedi.

1 kez hibe dedi.

1 kez karşılıksız dedi.

1 kez yardım dedi.

Tek bir kez bile kredi demedi!

Hatta bir ara, Liverpool taraftarları ile özdeşleşmiş you'll never walk alone yani asla yalnız yürümeyeceksiniz manasına gelecek şekilde şöyle dedi: Kimse geride bırakılmayacak!

***

Öbürü kürsüye çıktı. Altı A4 kağıdını dolduran konuşmasında açıklamalar yaptı.

42 kez paket dedi.

62 kez destek dedi.

34 kez kredi dedi.

Hiç hibe demedi.

Bir kez bile karşılıksız demedi.

İlaç için yardım demedi!

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Kimse geride bırakılmayacak diyen, Almanya Başbakanı'ydı!

65 milyar Euro'luk destek paketini açıkladı. Devlet emeklilere, öğrencilere hibe, işsizlere, işi olduğu halde ekonomik durumu iyi olmayanlara, iş kolu gereği çok fazla enerji kullanan binlerce işletmeye ve çocuklar dengeli beslensin, eğitiminden, eğlencesinden geri kalmasın diye ailelere karşılıksız olarak 65 milyar Euro yardım yapacak dedi.

138 kez paket, destek ve kredi diyen fakat ölüyorum diyene bir kez bile karşılıksız, hibe, yardım demeyen ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı'ydı.

Şöyle denilebilir… Birader sen de takmışsın şu Almanlar'a! Adamlar çok zengin onlar hibe demesin de kim desin? Bizim hazine Alman hazinesi mi ki bakan hibe desin? Napolyon gibi elbette, ‘kredi kredi kredi' diyecek!

Kendi kendime ben de söyledim bunu…

Gel gör ki kazın ayağı öyle değil!

Almanya başbakanı yardım paketini açıklarken sanki kendi cebinden çıkıyormuş gibi havaya girerek ‘biz verdik biiiz' ya da ‘şu fakir kardeşiniz' demek yerine kaynağı da söyledi…

Elektrik, doğalgaz faturaları için yurttaşlara ve şirketlere verilecek yardımların karşılığı mesela, kazançları artan enerji şirketlerinden alınacak ek vergilerdi!

Bizim halk için yanıp tutuşan(!) hastalıkta sağlıkta, iyi günde dar günde burnumuza ha bire paketli paketsiz kredi müjdesi dayayan idarecilerimiz peki… Onların ağzından karlarını üçe beşe katlayanlayan sektörler, patronlar için ek vergi lafı çıktı mı hiç?

Çıkmaz… Çıkamaz!

Almanlar çok kazanandan ek vergi alıp, zaten darda olanın sırtına bir de kredi yüklemeden ihtiyacı olanlara karşılıksız dağıtırken, bizde işler zengin Alman patronlarını kıskandırır.

Mesela, İşsizlik Fonu'ndan işsizler değil patronlar kat kat fazla yararlanır!

Mesela, patronların şirketlerinin vergileri sıfırlanırken yurttaşlardan çıkan vergi oranları arttırılır!

Hülooo demeden önceki son not… Pek kıymetli AKP'li kardeş, ben sana daha ne diyeyim ki?