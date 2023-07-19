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Bazen utanmak gerekir…

İnsanların karakter yansımasını oluşturan altı temel duyguları olduğu söylenir. Öfke, korku, neşe, şaşkınlık, iğrenme ve üzüntü. Bunlara biyolojik kodlu ‘çekirdek duygular' diyor uzmanlar.

Bir de ‘utanma' gibi öz bilinçli duygular var. İnsan içinde bulunduğu kültürel, sosyal, eğitsel yapı sonucu ediniyor ya da edinmiyor!

Utanma duygusu, kişinin kendisinde algıladığı herhangi bir eksikliğe verdiği tepki olarak ortaya çıkıyor. Bu duygu davranışlarımızı düzenlemeye, çevremizde olup bitenlere doğru tepkiler vermemize yardımcı oluyor.

Araştırmışlar, utanma duygusu olmayanların beyinlerinin sağ yarı küresindeki anteriorcingulatecortex adı verilen bölgeleri utanması olan insanlarınkinden daha küçükmüş!

Yani, bir insanın anteri kunturi ne kadar küçük o kadar utanmaz!

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Futbol kariyerine Ajax'ta başlayan, 2007'de 17 milyon euroya Liverpool'a transfer olan, Avrupa'da çeşitli takımlarda, 2013'te önce Kasımpaşa'da ardından Beşiktaş'ta, Galatasaray'da oynayan, bir ara Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden, son olarak Eyüpspor'a gelip halen bu takımda oynayan Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Ryan Babel…

Türk takımlarından çuvalla euro kazandı, kazanmaya da devam ediyor. Anlaşılan o ki ‘utanma duygusu' olan bir karakteri var!

İngiltere'den transfer edilen Mehmet Şimşek idaresindeki Türk ekonomisinin halinden utanarak İngilizce attığı iki tweetle sosyal medyayı salladı dün…

* 2013 yılında Türkiye'ye geldiğimde 1 dolar, 2.6 lira civarındaydı. Bugün 1 dolar 26 liradan fazla (Dün 1 dolar 27 lirayı gördü bu arada)… Türk parası çok büyük değer kaybetti. 10 yıl sonra Türk Lirası ne durumda olacak?

* Ev sahibim, kira ücretime yüzde 100 zam yaptı. Türkiye'deki ev sahiplerinin, Türk lirasındaki düşüş nedeniyle kira ücretlerini çılgınca arttırmaktan başka çareleri kalmadı.

Türkiye'de halen euro ile maaş alan Surinam asıllı Babel, “Alırım eurocukları bakarım keyfime. Bana ne gerek baklava börek” demedi, etrafına bakıp utanarak ve de şaşırarak, “Ne olacak bu memleketin hali” dedi!

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Tek başına ‘ana muhalefet' partisi CHP'den daha etkili muhalefet yapan Ordulu İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt Sözcü Televizyonu'nda programa çıktı. Konuşurken, “Neler verdiler neler” diyerek anlattı…

“80 bin lira oradan (milletvekili maaşı), 65 bin lira buradan (emekli milletvekili maaşı)… Diyorum ki, bana 145 bin lira veren (ki bu hesap eksik, emekli vekil maaşına 4 bin lira da seyyanen zam yapıldı) milyonlarca emekliye nasıl 7 bin 500 lira verir? Allah'tan reva mı, 7 bin 500 lira ile nasıl geçinir insan diyorum. Adam sosyal medyada altına, ‘senin dümenin yerinde sana ne oluyor' diye yazıyor!

Adam, ‘vekilsiniz kendinize gelince jet hızıyla yasa' diyor. Yahu arkadaş bu yasayı kim çıkarıyor? Cumhur İttifakı! Bana, ‘göbeğin şişmiş' diyor, oy verip Meclis'e gönderdiği AKP milletvekillerine bir şey demiyor. Sarayın uçakları şişmiş, ejder meyvesi, manda yoğurdu, kestane balı ile kendine bakıyor sesin çıkmıyor.”

Dün bunları diyen Enginyurt'u arayıp, “Eyüpsporlu Babel'i duydunuz mu” diye sordum. “Duymadım, hayırdır ne olmuş” dedi. “Utanmış” dedim, anlattım.

“Ben de” dedi ekledi…

“Vicdani muhakemesini yaptığım için, vicdanım el vermediği için, hem emekli, hem vekil birine 150 bin lira maaş verenlerin memleketin emeklilerine açlık sınırının çok altında maaş vermesinden, aradaki korkunç uçurumdan utandığım için konuyu açtım zaten. Sanki emekli vekil maaşı ile milletvekili maaşını alan sadece benim! Aradaki farkı benden başka kimse de konuşmuyor nedense?”

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Psikiyatrist, akademisyen, yazar Prof. Dr. Bengi Semerci bir yazısında şöyle diyor…

“Bazen utanmak gerekir! Utanmak gerekir ki kendimizi kontrol edebilelim, hatalarımızı azaltabilelim ve yaşadığımız toplumun ilişkileri daha iyi olabilsin. Kimsenin utanmadığı bir toplumun bireyi olmak, insanlar için en utanç duyulacak şey!”