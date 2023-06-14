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Bir Manchesterli, bir dünya lideri, bir Suriyeli bir gün…

ABD Başkanı Biden ve oğlunun bir enerji şirketi yöneticisinden rüşvet aldığına dair ses kayıtları olduğu iddiaları…

Japonya'da halka açık şirketlerde kadın yönetici oranının yüzde 30'a çıkarılma çalışmaları…

Savaşa hazır nükleer savaş başlıklarının 2021 yılından bu yana hızla artması…

Dünyanın konuşup tartıştığı haberlerden bazıları.

Ya biz, neyi konuşup tartışıyoruz?

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen bir İngiliz'i…

Daha doğrusu onun, “Manchester'den geldim. Burada içecekler çok ucuz, yemekler ucuz. İyi iyi, çok iyi! Geldiğimden beri 120 Sterlin harcadım iki gündür! Yemek, içecekler ve otel için” demesini!

Televizyonlar, gazeteler nereden biliyorlarsa artık o İngiliz'in asgari ücretli olduğunu ilan etti hemen. İngiltere'de saatlik asgari ücret 10.42 Sterlin olduğuna göre Manchester'den gelen arkadaşın iki günde harcadığı 120 Sterlin hepi topu 11 saatlik çalışmasının karşılığı olmalıydı.

Bir İngiliz, bir de Türk asgari ücretli bir gün… diyerek fıkra yazdılar yani!

Karşılaştırma kesinlikle doğru değildi ama… Çünkü İngiltere'de her 100 çalışandan 3'ü asgari ücretli, gençler ve çıraklarla birlikte yaklaşık 2 milyon kadar. Bizde ise her 100 çalışandan 64'ü asgari ücretli, 16 milyon kadar! Kısaca, medeni ülkelerde olduğu gibi İngiltere'de de önüne gelene ‘bu kesin asgari ücretlidir' denemez!

Bu hesap yanlışsa, bizden kimle karşılaştıralım Manchesterli arkadaşı o zaman?

Dünya liderimizle!

Erdoğan'ın 88 bin lira olan cumhurbaşkanı maaşı Ekim 2021'de yüzde 14'lük artışla (o zaman 4.5 asgari ücret ediyordu) 100 bin liraya çıkmıştı. Bir Sterlin o günlerde 12 lira 83 kuruş olduğu için maaşı ile 7 bin 794 Sterlin alınabiliyordu.

Haziran 2022'de cumhurbaşkanı maaşına yüzde 40.4 zam yapılması öngörüldü bütçede. Milletin durumuna üzüntüsünden uykuları kaçan dünya liderimiz zammı elinin tersi ile itti. O gün Sterlin 20 lira 45 kuruş olduğundan Erdoğan'ın 100 bin lirada kalan maaşı 4 bin 889 Sterlin'e denk geliyordu.

Şampiyonlar ligi finaline gelip, ‘İyi iyi, çok ucuz' diyen İngiliz'in ekranlardan sinirimizi bozduğu gün Sterlin 29 lira 74 kuruş olduğundan dünya liderimizin maaşı anca 3 bin 362 Sterlin ediyordu.

Herkes maaşı pul olan asgari ücretlilere acır, ‘zavallım bırak İngiliz gibi yiyip içmeyi, maça gitmeyi, otelde kalmayı 11 saatlik asgari ücretle Kadıköy'den Adalar'a gidemez' falan derken, kimse bu millet için maaşına zam bile istemeyen cumhurbaşkanımızın gelirindeki erimeye dikkat etmedi!

Allah benim ömrümden alıp ona versin diyenler bile, maaşı erimesine rağmen ağlaşmayan dünya liderimize halin nicedir, ne yer, ne içersin, nereye gidebilirsin bu maaşla demedi!

Sen ‘baştan kaybetmiş' 16 milyon asgari ücretliyi ve nankörlüğü bırak, maaşından 9 asgari ücret toplamı kadar kayıp yaşayan Erdoğan'ın haline bir bak değil mi?

Hafakanlar bastı valla… Asgari ücretlisi, emeklisi, patronu, memuru derken cumhurbaşkanının hali bile ortada! İlaç için yok mu halinden memnun olan biri şu memlekette…

Varmış! Medyali TV muhabiri Mecidiyeköy'de yakaladı onu, mikrofon uzatıp ‘Dolar 23 lirayı geçti halinizden memnun musunuz' diye sordu.

O kadar memnundu ki, “Dolar 23 lira olmuş, olsun. Yıl sonunda 30 olur. Ben işimi kurdum, 25 bin lira kazanıyorum. Ekonomi iyi, rahat geçiniyorum. Bir kuruş vergi ödemiyorum. Devletle ilgili bir durum, biz memnunuz ama. Asgari ücretle çalışanlar ölsün! Asgari ücretle çalışanlar sadece fabrikalarda ya da marketlerde. Kendilerini mahkum etmişler, gözlerini açsalar çeşit çeşit iş çok. Türkiye'de tek eksik var, şeriat. O da gelince tamam olur” dedi.

Halimden memnunum diyenin, rahat geçiniyoruz diyenin mumla arandığı, başarılarından ötürü bir kez daha seçtiğimiz dünya liderinin bile maaşının eridiği Türkiye'de bunu diyen Suriyeli çıktı iyi mi!