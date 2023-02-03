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Bir yanda CHP bir yanda AKP kadere bak kadere!

Nureddin Nebati, 17 Şubat'ta toplanacak olan İzmir İktisat Kongresi hakkında konuşup, “kongre 1923'te ilk toplantının gerçekleştirildiği binada yapılacak” dedi.

Ama o 100 yıl önceki binanın yerinde yeller esiyor diyen İzmirliler'e nispet yapar gibi şu bilgiyi verdi:

“Bu tarihi bina 1979'da CHP'li belediye başkanı tarafından yıkılarak otoparka dönüştürülmüş. İzmir valimiz Yavuz Köşger'in girişimleriyle bu alan üzerine tarihi bina aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. 17 Şubat'ta hem İzmir İktisat Kongresi'nin hem de kongre binasının açılışını sayın Cumhurbaşkanımız ile yapacağız. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk döneminde nasılsa kongreyi aynısı ile başlatacağız…”

Doğruyu söylüyordu!

1923'te İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığı Konak'taki Hamparsumyan Han ya da Guiffray Han olarak bilinen bina, İzmir'in kira geliri rekortmeni rahmetli Ayla Ökmen'e aitti. Ve gerçekten İngiliz Konsolosluğu'nu, hatta Anglikan Kilisesi'nin bir ucunu bile yıkan CHP'li Belediye Başkanı ‘boksör' lakaplı rahmetli İhsan Alyanak tarafından yıktırılmıştı.

Arsa elbette sahibinde, Ökmen Ailesi'nde kaldı… İşte o araziye başka bir CHP'li Belediye Başkanı rahmetli Ahmet Priştina tarafından ‘İzmir İktisat Kongresi Anıtı' dikilmişti. Anıt, 2.5 metre boyunda dört nikel sütundan oluşuyor ve bu sütunlar kongrenin bel kemiği çiftçi, işçi, sanayici ve tüccarları sembolize ediyordu.

Alan, 2021 yılında, “Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız” diyen dünya liderimizin sözünden çok etkilenen İzmir valisinin aldığı karara kadar otopark olarak kullanıldı.

Vali araziyi İzmir İktisat Kongresi'nin yapıldığı binanın aynısını inşa etmek için satın aldı. İnşaat hızla başlayıp tamamlandı. İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yılında törenle açılmayı bekliyor.

İnsanın aklına, bu alana CHP neden bir İzmir İktisat Kongre ve Kültür Merkezi yapmadı ki diye gelmiyor değil…

Atatürk'ün partisini yönetenlerin vardır bir bildikleri!

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Kısmet işte…

Bir ara ‘iki ayyaş' falan denilen Atatürk'e, O'nun Yunan işgalinden 6 ay sonra İzmir'de yıkıntılar arasında topladığı iktisat kongresine, kongrenin yıkılmış binasına tam da seçim arifesinde AKP tarafından sahip çıkılması ilginç!

Ama 17 Şubat'ta açılışı yapacak Erdoğan'ın önünde kaderin cilvesi bu dedirtecek bir durum var…

Memleketimizin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk 1923'te o ilk kongrede sadece Türk ekonomisinin değil, demokrasinin ve siyasi hayatın da temellerini atmıştı!

Mesela…

İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar ışığında ve kongreden sadece 34 gün sonra Atatürk, Dokuz Umde (ilke) bildirisini yayınladı.

1. Egemenlik ulusundur. 2. TBMM dışında hiçbir makam ulusal yazgıya engel olamaz. 3. Bütün yasalarda, örgütlerde, yönetimde, eğitimde ulusal egemenlik esastır. 4. Saltanatın kaldırılması kararı değiştirilemez. 5. Mahkemeler ve yasalar düzeltilecektir. 6. Aşar vergisi kaldırılacaktır. 7. Öğrenim birleştirilecektir. 8. Askerlik süresi kısaltılacaktır. 9. Mali, idari ve ekonomik bağımsızlık kesin koşuldur…

Kaynağı İzmir İktisat Kongresi olan bu dokuz ilke gerçek CE HA PE zihniyetidir aynı zamanda… CHP'nin ilk resmi programıdır!

CHP'nin yapmadığını yapıp tarihi binayı yeniden inşa eden AKP, 100 yıl önce CHP'nin kuruluş ilkelerinin yazıldığı İktisat Kongresi'nde şov yapacak.

17 Şubat'ta İzmir'de tam bir kadere bak hali yaşanacak yani…

Bu arada CHP ne yapacak diyenlere not: İzmir Büyükşehir Belediyesi de 15-21 Şubat tarihleri arasında İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ni düzenledi. Kongre kapsamında 19 Şubat günü Swissotel Konferans Salonu'nda altılı masayı oluşturan parti liderleri ‘Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması'nda konuşacak.