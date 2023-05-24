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Biri montaj mı dedi?

BİR… 28 Şubat 2015'te İmralı Heyeti'nde yer alan HDP'li milletvekilleri ile AKP hükümetinden Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri bakanı Efkan Ala, AKP grup başkanvekili Mahir Ünal ve Kamu Düzeni Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu, Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi. 10 maddelik deklarasyon okundu. 11 Mart'ta, o zamanlar ‘sade' Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, “Öcalan'ın silah bırakma çağrısı güven ve barışın, istikrarın tesisi için önemli” dedi.

İKİ… 7 Haziran 2015'teki seçimler için partiler hazırlıklara başlamıştı. Bu yüzden Diyarbakır'daki 21 Mart Nevruz kutlamaları tam bir gövde gösterisine dönüştü. Meydanda toplanan ve üç ay sonra sandık başına gidecek olan seçmenlere sürpriz yapıldı! Öcalan'ın mektubu, “Bir gün kendisi de buraya gelecek” önsözü ile okundu kürsüden. Mektubun bir bölümünde şöyle diyordu İmralı'daki:

“Dolmabahçe Sarayı'nda resmen ilan edilen 10 maddelik deklarasyonla yeni bir süreci başlatmakla karşı karşıyayız!”

ÜÇ… 31 Mart 2019'da yerel seçimler yapıldı. İstanbul'u az farkla CHP'li İmamoğlu kazandı. Fakat hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu, seçim iptal edilerek 23 Haziran'da tekrarlanacağı açıklandı.

AKP İstanbul'u kaybedemezdi! Bir şey yapılmalıydı…

Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan İstanbul seçimine 7 gün kala ve ardından iki gün kala, yani bir hafta içinde iki kez İmralı'ya götürüldü, getirildi. Profesör, Öcalan ile ‘devlet görevlilerinin gözetimi altında' 6 saat görüştü. Öcalan kamuoyuna bir mektup yazıp Özcan'a verdi.

Profesör adadan daha yeni dönmüştü ki Anadolu Ajansı seçime iki gün kala 20 Haziran'da bombayı patlattı… Servis edilen haberin spotu aynen şöyleydi: İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tarafsızlık çağrısı yaptı!

İmamoğlu'nu seçmeyin manasına geliyordu…

İşte o mektupçu profesör seçimlerin ardından İmralı macerasıyla ilgili detaylar vermeye başladı sağda solda…

Misal Al Monitor dergisine, “Öcalan ile görüşmeye sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde gittim” dedi. “Öcalan ile devlet adına görüşmeleri fiilen yürüttüğü anlaşılan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın o dönem yardımcısı olan Muhammed Dervişoğlu'yla altı kez görüştüm” dedi. Tekrarlanan İstanbul seçimlerinden 10 gün önce, “13 Haziran'da Erdoğan'la Beştepe'de görüştüm. Görüşmede MİT Başkanı Fidan da vardı” dedi. “Erdoğan'a, ‘Öcalan'la diyalogla her şeyi çözersiniz' dedim. O da sessizce dinledi” dedi. “Sayın Cumhurbaşkanı'na, görüşmelerde başkalarını araya koymayın dedim. Yok İmralı'dan Kandil'e mesaj götür, sonra Kandil'den mektup getir. Aradaki mesajlar götürülüp getirilirken deformasyona uğruyor ve ortaya bambaşka bir şey çıkıyor dedim” dedi.

Profesör daha ne desindi ama Allahı var, dahasını da dedi…

“Öcalan bu konuyla ilgili görüşlerini (tekrarlanan İstanbul seçimi) zaten benim okuduğum mektup üzerinden kamuoyu ile paylaştı. İkinci görüşmemizde mektubun avukatları tarafından kamuoyu ile paylaşılmadığını öğrendiğinde sinirlendi! Öcalan bana, ‘mektubu sakın avukatlar yanınızda olmadan açıklamayın” demişti çünkü!”

Peki profesör niye açıkladı o zaman? İzah etti:

“Bu mektubu devletsiz nasıl açıklarım? Beni İmralı'ya götüren irade bu açıklamayı yapmamı istedi. Ben de buna uydum. Bir ahlaksızlık yapmadım. Neticede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde (İmralı'ya) gitmişim…”

Sonuçları hepimiz biliyoruz. Fakat bilmediğimiz bir konu var! Saray'a davet edilen, İmralı'ya gönderilen profesör o günden sonra ne Erdoğan'a ne de MİT başkanına ulaşamamış. İşleri onunla bitmiş anlaşılan!

DÖRT… İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 14 Mayıs 2023 seçiminden kısa bir süre önce, “Daha yeni İmralı'ya heyet gönderdiler, yardım istediler” dedi! Adalet bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi, tabi inanırsanız: “Dedikleri, oraya zaman zaman teknik heyetler gider. Öcalan ile alakası olmayan bir iş!”

BEŞ… 24 ve 26. dönem Diyarbakır milletvekilliği, AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliği de yapan Galip Ensarioğlu, bu seçimde Diyarbakır birinci sıradan yeniden AKP milletvekili oldu. Ensarioğlu, 4 Mayıs'ta haber sitesi Medyascope'a ilginç açıklamalar yaptı, ‘iktidarın seçim öncesi İmralı'ya heyet gönderdiği' iddialarına şu yanıtı verdi:

“Çözüm sürecinde adaya yani İmralı'ya milletvekilleri gidiyordu. MİT, gidip genel merkezlerinde onlara mektup veriyordu. Oradan Kandil'e taşınıyordu. Kimse bunları hayal edemezdi bu ülkede… Devlet sürekli Öcalan'la görüşüyor! Öcalan çözüme katkı sunmak istediği zaman, buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür…”

SON BÖLÜM… Milleti bu 5 maddede özetlediğim mevzuları unutan balık hafızalılar, cep telefonu ile internete girip sekiz yıl önceki, dört yıl önceki, bir yıl önceki, bir ay önceki ve hatta dün olanları, yapılanları, söylenenleri, videoları, kimin kimlerle kol kola olduğunu, nedense her seçim öncesi bir Öcalan, bir Kandil işi çıkarıldığını bulmaktan aciz olarak gördükleri ve buna güvenip rahat rahat atıp tuttukları için bir duvara çarpma hadisesi yaşandı en son…

TRT ortak yayınında konuşan Erdoğan, seçimlerin birinci turu öncesinde miting meydanlarında izlettiği iftira ve montaj görüntülerle ilgili olarak ikinci tur yaklaşırken şunu dedi: “Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. ‘Haydi, haydi' türü. Anladınız mı? Ama montaj, ama şu, ama bu!”

‘Bakın bakın kimler kimlerle iş tutuyor' diyerek meydanlarda avaz avaz bağırdıklarının ‘montaj' olduğunu, yalan olduğunu milletin gözünün içine baka baka kabul etti yani.

Tebrikler!

Tebrikler de, memleketin kül yutmayan milyonlarca seçmeni ve bir avuç ‘dokuz köyden kovulan' gazeteci için sürpriz olmadı! Çünkü onlar bu zihniyetin 2002'den itibaren Türkiye Cumhuriyeti'ne montajlandığını biliyor, inatla oylarını ona göre kullanıyor, yazıp, çiziyor, anlatıyor zaten.