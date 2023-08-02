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Çivisi çıkan memleketin çivisi çıktı!

Bir gazete yazarı okurlarına, “Dünyanın çivisi çıktı desem ne gibi örnekler verirsiniz” diye sordu… Gelen yüzlerce yanıttan tek bir örnek bana yetti mesela…

“Çocukluk arkadaşımın kayınvalidesi eşi vefat edince dünürüne kaçtı!”

Valla çivisi çıkmış bu insanların diyordum ki, izleyenin kanını donduran İstanbul Esenyurt'taki hunharlık çıktı… Beli silahlı adamlar lüks ciplerine doluşup geliyor, gayet sakin dükkana giriyor, katledecekleri gencin omuzuna ellerini koyuyor ve içeride kim varsa basıyorlar tetiğe…

Silah kullanma yaşının 12'ye inmesi, 36 milyon kişinin silahlanması, Suriye'den getirilmiş silahların internette satılması, valiliğin kararına rağmen ‘ben izni en tepedekinden aldım' diyen şirketin ağaç katliamına devam etmesi, milletin gözüne biber gazı sıkan jandarmanın milletvekilinden kaçması, profesyonel katillerin özel uçağa doluşup İstanbul'un göbeğindeki Arabistan konsolosluğunda barbarlık edip uçaklarıyla sıvışmaları, biraz höt zöt ettikten sonra dava dosyasını ‘tamemen duygusal' nedenle Araplara verişimiz. Ne istediniz de vermedik denilince öğrendik, tek eksik memleketin anahtarıymış. Böylesine can ciğer kuzu sarması olanlar darbe yapmaya kalktı, ülkenin askeri yurttaşını katletti, bombaladı, tankla ezdi…

Çivisi çıkma tarihimizden örnekler.

Bunlara ‘memleketin çivisi çıkmış arkadaş' diyorsak, şunlar ne o zaman…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ilk iş patronlar kulübu TÜSİAD'ın derdini dinlemesi.

Merkez Bankası patronunun ilk iş 2023'ün altı ayında yüzde 48 artışla kar patlaması yapan, 250 milyar lira net kar açıklayan bankaların derdini dinlemesi.

Mehmet Şimşek'in yanına Merkez Bankası başkanını da alarak reel sektör temsilcilerinin derdini dinlemesi.

Ama zamlar, artan fiyatlar, katlanan kiralar, faturalar, eriyen maaşlar ve omuzlarında memleketin vergi yükü olan öz reel sektör, inim inim inleyen Türk milletinin derdinin iplenmemesi!

Bir ara günde üç posta konuşan, sabah doğalgaz, öğlen petrol müjdeleyen, akşam da “Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı koyun benim mesuliyetim altındadır” diyen dünya liderinin ahaliyi nehrin kıyısında unutup sessizliğe bürünmesi ne peki?

Çivisi çıkmanın ağa babası değil mi?

Ağa babası böyleyse, şuna ne demeli o zaman?

Felaketin, binlerce canımızı alan, milyonları evsiz bırakan büyük depremin üçüncü günü çadır satan, insanların güvenini sıfırlayan, milletin kan bağışı dahil her türlü desteği bıçak gibi kestiği, buna rağmen ‘ne var bunda' diyerek koltuğuna yapışan, aylar sonra seçim malzemesi yapılarak ‘emirle' istifa ettirilen Kızılay başkanı vardı ya…

İşte o Kerem Kınık, Kızılay Yönetim Kurulu toplantısında oy birliği ve alkışlar arasında ‘İyilik ve Merhamet Elçisi' seçilmiş iyi mi!

Merhamet elçisi, Türkiye dahil tüm dünyada istediğini yapacak yetkiyle donatıldı!

Üstelik yürüteceği her türlü iş bağışlardan oluşan Kızılay bütçesinden karşılanacak!

Yani, memleketin çıkan çivisi yetmedi bir de tüy dikildi üstüne!

Bize ait olsa da sonu yok bu deyimin. Dünü, bugün olanlar yüzünden unutuyoruz. Yarını ise Nostradamus olsa bilemez.