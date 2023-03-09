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Düdük!

Ailece severiz pazara gitmeyi, taze sebzeyi, tezgahtan domat seçmeyi… İstabul'a taşındığımızdan beri her perşembe Erenköy Pazarı'na gideriz. Güvendiğimiz pazarcı esnafının devamlı müşterisiyiz. Kalp sorunu yaşayan limoncumuz, oğlunun yanına Amerika'ya giden yeşillikçimiz, ‘abi yok mu bugün' diyen pırasacımız, her defasında ‘üç tane mi' diye soran enginarcımız, güleç yüzlü patates-soğancımız.

20 yıl falandır böyle…

Ben gidemedim ama Erenköy Pazarı'nda izdiham yaşanmış geçen perşembe.

Düdük izdihamı!

Evet evet, bildiğimiz renkli plastikten dandik düdük.

Bir amca kutuya doldurmuş düdükleri satıyor. Duyan koşmuş. Ver iki tane, ver üç tane.

Kaça? Tanesi 10 lira.

Ben hiç duymamıştım, görmemiştim düdük için milletin birbirini yediğini. Bir kutu düdük kaşla göz arasında tükenmiş!

Merak ettim internetten satış yapan sitelere ‘düdük' yazdım.

Meğer, bildiğimiz düdük değilmiş adı…

Deprem düdüğüymüş! Binlerce çeşidi varmış üstelik.

Sarı plastik deprem düdüğü 3 adet 41 lira, renkli plastik deprem düdüğü 12 adet 105 lira, hem anahtarlık hem deprem düdüğü 36 lira, yüksek desibelli ıslık sesi de çıkaran deprem düdüğü tanesi 25 lira, ipli metal deprem düdüğü 22 lira, 126 desibel deprem düdüğü 67 lira, pusulalı-dereceli deprem düdüğü 2 adedi 140 lira, yurt dışından ithal hayat kurtaran yüksek frekanslı düdük 212 lira, deprem çantası için set deprem düdüğü, LED'li el feneri, iş eldiveni 152 lira, abs (ne olduğunu anlayamadım) deprem destek düdüğü 172 lira, deprem bölgesi satıcısından özel deprem düdüğü adedi 15 lira!

Pazardaki izdihamın daha büyüğü ‘düdüğü bol memleketin' düdük piyasasında da yaşanıyormuş da haberimiz yokmuş.

Düdük firmalarını aradım. 6 şubat depreminden sonra üretim ve satışlar yüzde 200'ün üzerinde artmış!

Düdükleri nereden alıyorsunuz diye sorduğum toptancılar, AKP hükümeti gibi yanıt verdi hep: Ticari sır.

Haklıydılar. Çünkü bizim pazarda 10 liraya satılan, internette 15-20 lira olan plastik düdüklerin toptan fiyatı 3 lira 75 kuruştu. Biraz araştır, 1.5 liraya bile bulunur. Düdüğün yerlisi var Çin malı olanı var.

Düdük sektöründen fiyatlar hakkında da bilgi aldım. Sektör temsilcileri perakende satış fiyatlarının yüksekliğini arz-talep meselesine bağlıyor. Depremin üzerinden bir ay geçti, artık yavaş yavaş düşer satışlar diyor. Pazardaki izdiham, düdüğe talebin düşmüş haliymiş yani!

Oğlana kıza, yengeye beye, komşu Melehat hanıma düdük almak için pazarda izdiham olmasın da ne olsun?

İçinde yaşadığı binalara, o binaları yapanlara, çürük yapıp satanlara, bunlara göz yumanlara, göz yumup sütten çıkmış ak kaşık gibi höt zöt edenlere zerre güvenmeyen halkımız, “ölmez enkaz altında kalırsam, bari 126 desibelli ve de ipli plastik düdüğüm yanımda olsun, sesimi duyururum hiç olmazsa” diyor.

Evine güvenmeyen, kendisini 20 yıldır idare edene güvenmeyen insanlar haklı olarak ne yapıyor?

İhtiyaç halinde öttüreceği düdüğe güveniyor!