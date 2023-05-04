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Düşmek!

Grantham, İngiltere'nin orta kesiminde küçük bir kasaba. Bu kasabaya her yıl bir ağacı görmek için binlerce turist geliyor. Kent Çiçeği adı verilen ağaç, 2002'de Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 50. yıl dönümünde milli miras olarak kabul edildi.

Ağacı bu kadar ünlü yapan şey ne peki?

Düşen bir şeyin düşme eylemi!

250 yıl önce Isaac Newton'un kafasına düşen, zihin ve de çığır açan ekşi elma işte bu ağaçtan koptu…

Aristoteles'ten Bağdadi'ye, Pissa Kulesi'nden aşağıya bir şeyler atan Galileo'dan Newton'a bilim insanları düşme konusunu inceledi. Çeşit çeşit formüller geliştirildi.

Şaşırtıcı ama dünya yörüngesinde dönüp duran uydular mesela aslında sonsuz düşüştelermiş!

Bir bovling topu ile bir tüy aynı yükseklikten aynı anda bırakılsa, hangisi önce düşer acaba?

Eğer ortamda hava varsa bovling topu elbette. Ama yoksa?

Televizyonlarda yayınlanan belgesellerden tanıdığımız güleç yüzlü fizik profesörü Brian Cox'un hava olmayan ortamda yaptığı deneyin videosu internette. Tüyle aynı anda düşüyor koca bovling topu yere!

Dünyadayız ama… Bu yüzden kilometrelerce yukarıdan düşen yağmur tanesi delip geçmiyor bir yerimizi. Düşenin kütlesi hava ile sürtünerek düşme hızını belirliyor. Serbest düşme deniyor buna.

Ölçülebilir düşme bilim için çok önemli.

Bir de ölçülemeyen düşme eylemleri var!

Biz mesela, bu topraklarda yaşayanlar olarak insaniyet namına hangi hızda düşüyoruz?

Nefes alır, su içer gibi sürekli yalan söyleyen politikacıların düşme hızı nedir?

Yukarıda Allah var demeden Allah ile aldatanların düşme hızları?

Bahçede kilosu 2.5 lira olan limonu şehirde 25 liraya satanların düşme hızı?

Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen temiz su, çadır, konteyner, okul bekleyenlere bir şey diyemeyenlerin düşme hızları?

Yasaları birilerinin isteğine göre eğip bükenlerin düşerken ki hızları?

Üç bin liralık kirayı 13 bin liraya çıkaran ev sahiplerinin düşme hızı?

Tüyü bitmedik yetimlerin geleceğini çar çur edenlerin hızları?

Enflasyonu aniden yüzde 40'lara düşürenlerin hızları?

Seçime 10 gün kala fışkıran içilecek kıvamdaki petrole, evlere ulaşan bedava gaza, sanki kendi cebinden çıkmayacakmış, sanki ucuz kıyma kuyruğunda kendisi beklemiyormuş gibi üç kuruşluk maaş zamlarına, aya gidişlere, uçan taksi masallarına sorgulamadan inananların düşme hızı?

Korkup sinenlerin düşme hızı?

Gelecek cukkalar için gece gündüz birilerinin değirmenine su taşıyanların düşme hızı?

Olan biteni çok iyi bilmelerine rağmen tuzları kuru olduğu için dalga dümenine bakanların düşme hızları?

Bilemiyoruz!

Çünkü bu türden düşme hızı ile uğraşan bir bilim dalı henüz yok.

Bilimin düşme hızı için şöyle bir formülü var…

Düşmekte olan bir cisim bir saniye sonunda 4.9 metre yol alır. İkinci saniyenin sonunda ise 19.6 metre! Yani giderek hızlanır önce. Ve bir süre sonra hava tarafından uygulanan direnç kuvveti ile düşme ivmesi de düşer. Yavaşlamaz, fakat düşen cismin ağırlığı ile direnç kuvveti eşit hale gelir. Sabit hızda düşmeye başlar. Cismin ivmesi sıfırdır artık! Bu duruma Limit Hız denir.

Bilim insanı değil, sade insanız! Görüp yaşadıklarımızı yüreğimiz hissediyor, vicdanımız açıklıyor duymak isteyene…

Bu yüzden mi cismimizdeki bu hafiflik hali?

Dalından kopan elmalar gibi hep beraber düşerken yere, limit hıza mı eriştik acaba?