PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Düşünen adam!

Millet İttifakı'ndaki partiler seçimi kaybettikten sonra düşünmeye başladı… Biz nerede hata yaptık?

İYİ Parti'de Akşener düşünüp taşındıktan sonra kurultayda resmen patladı… Yaptığı ve yapılan yanlışları teeek tek sıraladı.

Altı partiyi bir araya getireceğim derken evdeki bulgurdan da olan CHP'de ise seçimden sonra her kafadan düşünce fışkırıyor adeta! Kimi internet sitesi açıyor, kimi ‘dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar' diyerek yürüyor. Değişim düşüncesi ağırlık kazanmış gibi gözükse de düşünülen değişimin ‘o gitsin bu gelsin' sığlığından öteye gitmesi zor!

Sadece muhalefettekiler mi düşünüyor?

“21 yıldır reise veriyorum reyi. Başkasını düşünmem hacı” diyenler bile bugünlerde kukumav kuşu gibi düşüncelere daldı.

Kaybeden tarafa badem bıyık altından, son seçimde üstünden gülenler neden düşünsün ki, dönem onların dönemi değil mi?

Genlerimizde var. Düşünmek ya malum yerde ya da sonradan geliyor aklımıza!

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamıyor mu onlar da… Baksana şu her damlası asitmiş gibi yakarak tepemize tepemize yağan zam yağmuruna…

Benzine, mazota zam üstüne zam, ulaşıma, hızlısına yavaşına trene zam, ekmeğe zam, suya zam, yumurtaya, süte, ete, meyveye, sebzeye, çaya çorbaya zam, otomobile hatta babayiğitlerin yerlisi TOGG'a zam, tekerine zam, dingiline zam, motorlu taşıtlar vergisine zam, konuta zam, kiraya trajikomik zam, ayrana, şalgama, içkiye, sigaraya zam. Yetmedi normal zammın üstüne bir de ÖTV zammı, iğneye zam, ipliğe zam, pantolonun kıçındaki yamaya zam!

Fransız heykeltıraş Rodin'in ünlü Düşünen Adam heykelindeki gibi millet, eli çenesinde ‘vay ben ne yaptım' diyerek düşünmeyip ne yapsın?

Düşünmenin sembolüdür… Dünyanın ‘Düşünür' bizim ‘Düşünen Adam' dediğimiz heykel…

Rodin'den İtalyan şair ve siyasetçi Dante'nin İlahi Komedyası'nı betimleyen bir kapı yapması istenir. Düşünüp, cehennemin kapısını yapmaya karar verir. Kapı üç bölümdür. Cennet, cehennem ve araf. Kapıların araf bölümünde ise ‘Düşünen Adam' vardır… Yediği nanelerden sonra ne yapacağını bilemeyen insanı anlatır!

Heykelin orijinali 1922 yılından beri Paris'teki Rodin Müzesi'nde ama dünyanın her köşesinde bir, hatta ABD'de mesela 14 Düşünen Adam heykeli var.

Üşenmedim araştırdım… Aslının yanında Fransa'da çok var, bir kopyası da Hükümet Meydanı'nda. ABD'de 14, Çin'de 4, Tayvan'da 3, Japonya'da 3, Hindistan'da 3, Almanya'da 3, Vietnam'da 2'şer adet olmak üzere Kanada, Arjantin, Brezilya, Şili, İsrail, Güney Kore, Singapur, Meksika, Vatikan, İsviçre, Sırbistan, Hollanda, Rusya, Norveç'te meydanlarda, üniversite bahçelerinde, müzelerde baş köşede.

Bombalanan Düşünen Adam heykeli bile var!

Amerika'da 1970 yılında Cleveland Sanat Müzesi'ndeki dev heykelin altına yerleştirilen üç dinamit lokumu patlatılınca Düşünen Adam'ın bacakları uçtu… Patlamayı üstlenen anarşistlerin niyeti kimseye zarar vermeden Vietnam savaşını ve Amerikan politikasını protesto edip, insanların düşünmesini sağlamaktı!

Dinamitlenen Düşünen Adam heykeli asla restore edilmedi. Düşünmeden hareket edenlerin, akılları iş işten geçtikten sonra başa gelenlerin ibretlik halini gösterircesine sergilenmeye devam ediyor.

Düşünenin dokuz köyden kovulduğu, düşündüğünü söylemeye çalışanların ise mahkemelerde süründüğü, cezaevlerine tıkıldığı, düşünmenin ‘cıs' sayıldığı memleketimiz de peki, Düşünen Adam heykeli var mı?

Var… Biri Sabancı Müzesi'nin bahçesinde iki heykelimiz var hem de!

Onlardan birinin, 1950'li yıllarda ilk dikilen Düşünen Adam heykelinin hikayesi ise benzersiz…

Dr. Fahri Celal Göktulga başhekimlik yaptığı hastanenin bahçesine uyacağını düşünmüş. O sıralarda rahatsızlığı yüzünden bu hastanede tedavi gören heykeltıraş Kemal Künmat'a düşüncesinden bahsedince Künmat neredeyse ertesi gün heykeli yontacağı koca kayayı bahçeye getirip işe başlamış.

Künmat'ın tedavisi bittiği için hastaneden ayrılmış ama heykelin bir eli de eksik kalmış. E, ne olacak şimdi diye düşünülürken bu defa hastaneye heykelden anlayan TSK'nın bir subayı, Mehmet Pişdar yatmış. Eksik eli o tamamlamış.

Pişdar tedavisinin ardından 1952 yılında hastanede geçirdiği günlerini, yaşadıklarını ve Düşünen Adam heykelinin tamamlanması macerasını Milliyet Gazetesi'nde, ‘Tımarhane'de 3.5 Yıl' başlığı ile kaleme almış.

Evet… Türkiye'nin ilk Düşünen Adam heykeli dünyadaki binlerce örneğinin aksine meydanda, müzede, üniversite bahçesinde değil Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne dikildi!

Tuhafmış gibi gözüküyor ama, değil aslında!

Yıllardır yapılanları, olanları görüp olabilecekleri düşünmek dururken, aklını kiraya verenlerin, akılları her daim iş işten geçtikten sonra başa gelenlerin coğrafyasına çok uygun, tam bize göre yani…