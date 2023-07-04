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Faturayı kim ödüyor?

Bu bayram, bayramlık halimizi anlatan iki haber yapıldı. Biri gazetemiz Sözcü'de diğeri Sabah gazetesinde manşet oldu!

Birincisi…

Sözcü Gazetesi'nin başarılı ismi Yaşar Anter, Bodrum'dan bir bayram tatili haberi yaptı. Başlığı: Bodrum'da köprüyü geçince fiyatlar katlanıyor!

Meşhur Türkbükü'ndeki Azmak Köprüsü'nün bir tarafı sosyete, bir tarafı halk plajı. Halk plajına giriş ücretsizken öbür taraftaki beachlere giriş bin ile 2 bin lira arası! Locaların günlük fiyatı ise 30 bin liraya kadar çıkıyor. Beachte bi tost bi kola 1400 lirayken halk plajında tost-kola 150 lira.

Yani bu bayram tatil yörelerimizin adında ‘halk' olan plajlarında bile halkımızın yiyip içmesi, denize girip güneşlenmesi epey zor oldu. Tatile gidenler bizzat yaşadı!

Biz gitmedik… Bu bayram ‘Suriyeli kardeşlerimiz' sayesinde Lazkiye plajlarına dönen Caddebostan Plajı'nın halini gördük.. Otobüs bedava, vapur bedava, plaj bedava, ortalığı çöplüğe çevirme bedava çok eğlendiler, çok!

İkinci haber, Sabah'ın manşeti ise şöyleydi: Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı! Seçim şovu bitti lüks başladı.

Haberin spotu durumu özetliyordu…

“Evladım dediği Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok yakını tarafından koltuğu sallanan Kemal Kılıçdaroğlu parti içi savaşlara tatil arası verdi. Seçim döneminde mütevazı yaşam imajı verme gayretiyle evinin mutfağından şov yapan Kılıçdaroğlu, bayram tatilini ailesiyle birlikte Belek'te geceliği 316 bin lira olan lüks villada 5 gün geçirdi…”

Fikri takip yapan gazete işin peşini bırakmadı! Bayramın diğer günlerinde de ‘lüks tatili kim ödedi' manşetleri ile halk adına(!) hesap sormayı sürdürdü. Hatta bu konuda bir zamanlar Kılıçdaroğlu'nun pek güvendiği CHP'li isimlerin görüşlerine başvurdu!

CHP'li Mehmet Sevigen mesela, “Kemal Bey'i iyi tanırım. Kendisini fakir gösterir, zengin yaşar. Masraf bir belediyeye yıkılmıştır” derken, Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise, “Mutfak algısı çökmüştür. Kaldığı villaya ödediği paranın kaynağını açıklamak zorunda” diyerek eski müvekkilini köşeye sıkıştırdı!

Haberler ses getirince CHP sessiz kalmadı, açıklama yapıldı: “Sayın genel başkanımızın yoğun seçim çalışmaları sonrası kıymetli eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları ile gerçekleştirdiği 5 günlük Kurban Bayramı tatili ile ilgili yapılan haberlerdeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.”

Görüldüğü üzere CHP'den yapılan açıklama gayet doyurucu(!)

Ama gerçeği yansıtmayan kısmın ne olduğu, günlük masrafın iddia edildiği gibi 316 bin lira olup olmadığı, faturayı kimin ödediği sorularının yanıtı başka baharlara kaldı!

Kılıçdaroğlu tarafında bunlar yaşanırken, onun mutfağını sık sık eleştiren Erdoğan tarafında bayram nasıl geçti peki?

Mutfaktan canlı yayın yapmayan, konuklarını mutfağa sokup çay doldurtmayan, ekonomiden siyasete, dış ilişkilerden sanata, spordan bayram namazına kadar her türlü aktiviteyi ve ibadeti saraylarda yapan Erdoğan bayramı 640 milyon liraya mal olan, 300 odalı, 3 helikopter pistli, dev yatların yanaşabileceği limanı, çeşitli spor alanları, pek çok havuzları, yürüme yolları olan, 92 dönümlük arazisinde kuş uçurtulmayan, içinde özel Millet Camii olan Marmaris'teki Yazlık Saray'da idrak etti.

Seçim boyunca mutfaktan çıkmayan Kılıçdaroğlu'nun lüks tatile gidebilmesine şaşırıp, ‘parayı kim ödedi, açıkla' diye soranlar, İstanbul'dayken Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi sarayları, bilumum köşk ve kasırları, Bitlis'teyken kışlık, Ankara'dayken 1100 odalı külliye, yaz aylarında da Okluk sarayını kullanan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı bütçesinden sadece üç saray için ayrılan günlük 18 milyon lirayı ‘kim ödüyor, açıkla' diye soruyorlar mı?

Saraylarda yaşayanlara, kendileri halk plajına gidemezken saray masraflarını tıkır tıkır ödeyen, ensesine vur lokmasını al millete alışık oldukları için sormuyorlar tabi.

Hem sorulsa, bu işlerin faturasını kim ödüyor dense ne olacak ki?

21 yıldır sektirmeden oy verenlerin yanıtı dünden hazır: Ödüyorsam ben ödüyorum, sana ne!