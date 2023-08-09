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Fesüphanallah…

68 kuşağıydı hepsi… Ülke ocu bucu, sağcı solcu, ensesine vurulup lokması alınanla o lokmaları üçer beşer yutanı diye ayrışırken bile istisnaydı onlar!

Parkalı genç dayağını yedikten, arkadaşlarının kaldığı tek göz odaya sığındıktan, yaraları sarıldıktan sonra tuşları bozuk teybe onlardan birinin kaseti takılıp, misal ‘Doğarken ağladı insan' şarkısı dinlenirdi. Aynı dakikalarda başka bir semtte, başka bir tek göz odada kıstırdıkları parkalıyı dövenler de dinleyip, ‘Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son' diye eşlik ederdi aynı şarkıya!

Fikret Kızılok, Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray…

Türkiye'nin istisnalarıydı. Onlar şarkılarını söylerken yanyana gelinmese bile ‘duygularda birlikte' olunurdu. Çünkü onlar Anadolu'ydu, Anadolu'nun ‘doğruya doğru, eğriye eğri' diyebilen ve kelaynak kuşları gibi soyları hızla tükenen ‘saf' ama çok güzel yanıydı.

İnsana iyi gelen sonuncu istisna, Erkin Koray da ‘Yalnızlar Rıhtımı'nda bırakıp gitti hepimizi.

Güzel istisnaların sonuncusuna elveda derken, tuhaflıklar ülkesi haline gelen memleketimiz başka bir istisna ile ekonomi çevrelerini şoke etti!

Henüz duymadınız mı?

Medyamız ‘sorunları kökten çözen' dünya liderinin, “Yükselen enflasyonu Allah'ın emri ile indireceğiz” açıklamasındaki kerameti tartışmaktan fırsat bulup haber yapamadı sanırım.

İş başa düştü, anlatayım…

27 üye ülkesi bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) bir üyesi de Türkiye. Örgüt uzmanları araştırmalar, anketler, analizler yapıp raporlar hazırlıyor.

27 bin insanla temasa geçilerek hazırlanan son raporun adı, Önemli Riskler Araştırması… Çalışmada, yüksek enflasyonlu ortamda insanların temel ihtiyaç maddelerini karşılamadaki endişeleri ele alınmış.

Ankete katılan her on kişiden dokuzu enflasyon ve artan maliyetler konusunda az-çok endişeli olduğunu açıklamış.

Rapora göre ‘gıda, barınma, evde kullanılan enerji giderleri ve borç' gibi temel ödemeleri karşılama konusunda en fazla endişe duyanlar tahmin edileceği gibi Türk vatandaşları çıktı.

Türkler'in yüzde 72'si gıda, barınma ve enerji masraflarını karşılamaktan ve borç ödeme maliyetlerinden ötürü endişe duyuyor. Türkiye ilk sırada yer alırken, geri kalan 26 ülkedeki endişe ortalaması yüzde 47!

Yüzde 67 ile Şili ve yüzde 66 ile Meksika izliyor bizi. Endişe oranı en düşük ülkeler ise yüzde 28'le Danimarka ve İsviçre.

Ankete katılanlar en düşük gelire sahip ilk yüzde 20'lik gruptan en yüksek gelire sahip son yüzde 20'lik gruba doğru sıralanmış. Böylece toplum katmanlarının endişe seviyeleri de ölçülmüş.

Tamam kardeşim anladık, 27 ülke arasında en endişeli insanlarız! Tuhaf ve istista olan ne var burada diye soracak olursanız, geliyor…

27 ülkenin 26'sında durum şöyle çıktı… Fakirler dört temel ihtiyacı karşılama konusunda zenginlere göre çok daha fazla endişe duyuyor.

Dünyada tek bir ülkede, Türkiye'de ise durum tam tersi…

En zenginler gıda, barınma, evsel enerji giderleri ve borçlar konusunda en fakirlerden daha endişeli!

Tuhaflığı gören OECD uzmanları ‘vay canına' deyip uygun lafları yazamadıkları için raporun ilgili kısmına kibarca ‘istisna' dediler.

Memleketin istisna sanatçısı Erkin Koray ile başlayıp, gıda fiyatları karşısında fakirlerden daha fazla endişe duyan zenginlerimizin istisna haline, sözün bittiği yere geldik.

Mekanı cennet olsun Erkin Baba yaşasaydı şaşırtmaya devam eden memleket için ne derdi?

Hiç düşünmezdi bence… Fesüphanallah derdi mutlaka!