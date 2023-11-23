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Hamas İsrail’le anlaşmış!

1948-49 savaşında İsrail askerlerinden 156'sı Mısır, 673'ü Ürdün, 48'i Suriye, 8'i Lübnan ordusuna esir düştü. İsrail onlara karşılık 1098 Mısırlı, 28 Suudi, 25 Sudanlı, 24 Yemenli, 17 Ürdünlü, 36 Lübnanlı, 57 Suriyeli ve 5021 Filistinli esiri, yani 885 askerine karşı 6 bin 334 askeri takas etti!

1954'te 5 İsrailli Suriye'ye esir düştü. Biri intihar etti. İsrail 4 asker ve cenazeyi 41 Suriyeli ile takas etti.

1956'da İsrail Sina'da esir aldığı 5 bin 500 Mısırlı ile 3 İsrail askerini takas etti.

1967 İsrail 5 bin 237 Mısırlıyı, 899 Ürdünlüyü, 574 Suriyeliyi esir aldı. 11 askeri ile bir casusuna karşılık Mısırlıları, 2 İsrail pilotuna karşılık Ürdünlüleri, bir İsrail pilotu ile 2 pilotun cenazesine karşılık Suriyelileri takas etti.

1973 esir alınan 8 bin 372 Mısırlı, 392 Suriyeli, 13 Iraklı ve 6 Cezayirliye karşılık Mısır 242, Suriye 68, Lübnan 4 İsrail askeri serbest bıraktı.

1975'te ölen 39 İsrail askerinin cenazesine ile 92 Filistinli mahkum takas edildi.

1983'te İsrail Lübnan'daki 6 askerine karşılık 4 bin 800 kişiyi takas etti.

1985'te 3 İsrail askeri ile bin 150 Filistinli takas edildi.

1996'da iki İsrail askerinin cenazesine karşılık 123 Hizbullah militanının cenazeleri takas edildi!

2004'te 436 esir ile Hamas'ın kaçırdığı bir işadamı ve 3 İsrail askerinin cenazeleri takas edildi.

2011'de Hamas'ın 2006'dan beri esir tuttuğu İsrail askeri Gilad Şalid ile 1027 Hamaslı takas edildi!

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Yıllar savaşla, ölümle, gizli-açık takaslarla geçti…

2021'de Netenyahu Gazze'nin yeniden imarına izin vermek için şartını açıkladı. Hamas'ın elinde tuttuğu 4 İsrailli'nin verilmesi!

Kimdi bu dört önemli isim?

Şaul Aron, 2014'te çatışmada ölen 14 İsrail askerinden cenazesi rehin tutulan asker. Hadar Golden, eski İsrail savunma bakanının kuzeni teğmen. Çatışmada öldürüldü, cenazesi rehin alındı. Avera Mengistu, sivil siyahi Yahudi. Hişam es-Seyyid, Filistinli İsrail vatandaşı. Filistinli olmasına rağmen kendi isteği ile İsrail ordusunda askerlik yaptı, Gazze'de Kassam güçlerince esir alındı.

2022… Hamas basın ofisi bir video yayımladı. Görüntülerde İsrailli esir Hişam es-Seyyid'in suni solunum cihazına bağlı olduğu ve serum tedavisi aldığı görülüyordu.

Hamas 8 yıl sonra ilk kez elindeki İsraillilerin durumuna ilişkin video paylaşıyordu!

Analistler videonun zamanlamasını manidar buldu. Hamas ve İsrail esir takası için pazarlık halindeydi. Cezaevlerindeki Hamaslılarla ikisi sağ, ikisi cenaze 4 İsrailli takas edilmek isteniyordu.

Hatta istenen Hamaslıların uzun isim listesi bile hazırdı. Netenyahu hükümetine el altından ulaştırılan listede İsrail'in ‘çok tehlikeli' saydığı onlarca isim vardı.

7 Ekim 2023… Hamas ‘El Aksa Tufanı' adını verdiği operasyonla İsrail'e daldı, festival bastı. Çok sayıda İsrailli ve festival katılımcısı öldürüldü, 300 kadarı kaçırıldı. İsrail'e göre kaçırılanların sayısı 244.

İsrail'in eline müthiş bir koz geçmişti, dünyanın gözü önünde Gazze'ye topyekün savaş açtı.

Ve dün… Hamas ile İsrail anlaşmaya vardı, ateşkes ilan edildi. Kassam Tugayları ilk partide ellerindeki 50 kişiyi verecek, karşılığında İsrail hapishanelerinde tutulan Hamas için önemli 150 ismi geri alacak. Diğer partiler için pazarlık sürüyor.

Şimdi Hamas'ın şoke eden, Gazze'de yaşayanların başına gelecekleri bile bile 7 Ekim'deki saldırısına anlam veremeyenlerin beyninde bir ışık yanmıştır sanırım!

Ama ışığa rağmen şöyle düşünenler de çıkabilir… Hamas için 2011'deki pazarlıktan daha önemli bir başarı. O zaman orantıda uçurum varmış, bir İsrail askerine karşılık bin 27 Filistinli. Bugün takasta az da olsa denge var, 50'ye 150!

Hesap bu kadar basit mi peki?

7 Ekim'den bu yana Gazze'de 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 929 kadın, toplam 14 bin 128 Filistinli öldü. Ölenler arasında Kassam Tugayı militanı olanların sayısı 78!

İsrail bombardımanlarında 212 binden fazla konut hasar gördü, 35 bini yerle bir oldu.

Atılan bombalar 2 atom bombası gücüne eşit. Kişi başına 10 kilogram bomba attıldı. 7 Ekim'de Gazze'nin nüfusu 2 milyon 300 bindi. Bir milyon 600 bin Filistinli evinden oldu, göç etti.

Niye?

Afallatan niye sorusunun yanıtı maalesef İsrail 20 milyon dolar verince Mavi Marmara davasından vazgeçiveren Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu coğrafyada insana verilen değerde saklı!