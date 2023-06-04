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Memleket şahane Schengen bahane!

Başımızda yeterince sıkıntı yokmuş gibi vize sorunumuz da oldu… Vize için Schengen başvurusu yapıyorsun bekle ki alasın. Gelen yanıt hep red, kapılarda kaldık!

“Evet, bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşanmıştır” diyerek milletin derdiyle dertlenen Cumhurbaşkanımız vize olayına da duyarsız kalamazdı. Eyyy Schengen diye başlamasa da, “Son dönemde adeta bir siyasi şantaj sorunu olan vize sorununu inşallah en kısa sürede hal yoluna koyacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı gibi düşünen Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise düşmanı ve amacını açıkladı: Bunlar planlı. Kasıt, AK Parti'yi zora düşürmek!

Tam, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, çözerse bu işi de Erdoğan çözer diyorduk ki Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut konuştu.

“AB'de üretilmiş bir siyaset ya da alınmış bir karar yok. Türkiye'nin reddedilme oranı dünya ortalamasının altında. Hatta 2021 yılına göre ret oranı 2022'de yüzde 15 azaldı” dedi iyi mi!

Şaşırdınız değil mi? Ben de… Kime inanacağımı şaşırınca araştırdım…

Schengen almak için en çok başvuran 5 ülke sıralaması şöyleymiş… Türkiye, Rusya, Hindistan, Fas ve Cezayir!

Bu ülkelerin aldığı ret yüzdeleri ne peki? Türkiye yüzde 15.5, Rusya yüzde 10, Hindistan yüzde 18, Fas yüzde 28.2, Cezayir yüzde 45.8.

2021'de bize verilen ret sayısı 45 binmiş, bir yıl sonra 120 bin olmuş. Ama Ruslar'ın dışında bizden beterler de var. Belçika Senegallilere yüzde 72 ret, Avusturya Suriyeliler'e yüzde 55 ret vermiş. Schengen bölgesi dünya ret ortalaması ise yüzde 17.9… Sevindirici(!) yani bizden yüksek!

Aldığımız redlerin ülkelere göre dağılımına da baktım…

Misal Almanlar. Geçen yıl İstanbul'dan başvurup vize isteyen 126 bin 549 Türk'ten 27 bin 360 kişiyi reddetmiş. Yunanistan'a İstanbul'dan başvuran 103 bin 277 kişiden 11 bin 420'sine vize verilmemiş. İspanya'ya İstanbul'dan başvuran 19 bin 339 yurttaşımızdan sadece bin 335'i vize alamamış. Bizi en fazla reddeden ülkeler ise Estonya, Finlandiya ve Belçika…

Bakın burası çok önemli!

2021 yılında Schengen vizesi almak için 271 bin 977 Türk başvuru yapmış.

2022 yılında vize için başvuran Türkler'in sayısı kaç peki?

778 bin 409!

Sadece bir yılda başvuran Türk sayısı 506 bin 432 kişi artmış! Kilis, Gümüşhane, Ardahan, Tunceli ve Bayburt illerimizin toplam nüfusu kadar yani…

Schengen'e en fazla başvuran beş ülke sıralaması da şöyleşmiş… Türkiye, tarihinde ilk kez Ruslar'ı geçerek açık ara birinci 778 bin 409, Rusya 687 bin 239, Hindistan 671 bin 928, Fas 423 bin 201 ve Cezayir 392 bin 053!

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E Schengen vizesi veren ülkeleri yönetenler milyonlarca Suriyeliye, Afgana, Pakistanlıya, Afrikalıya sınırlarını yol geçen hanı gibi açan, kafası kızınca “açarım sınır kapılarını gönderirim Suriyeliler'i Avrupa'ya” diyen, şantajı aklının ucundan bile geçirmeyen, özü sözü bir, güvenilir Türk idarecilere benzemiyor tabi!

Gelmek isteyen kim, evi, bankada parası var mı, kalacak yeri var mı, gelirse geri döner mi, işi var mı, bir suç işlemiş mi, kaçak mı, hırlı mı hırsız mı, mafya mı, uyuşturucu baronu mu, para aklayıcı mı diye merak ediyor, kılı kırk yarıyor adamlar.

Ustalık döneminde yeni bir düşman icat edip adına ‘siyasi şantaj' diyen dünya liderimizin, mevzuya sadece ‘AKP'yi zora düşürmek' olarak bakan müthiş deneyimli Dışişleri bakanımızın başkaca diyecek bir şeyi yok mu?

Mesela bir Allah'ın kulu da çıkıp, Yahu bir yıl içinde beş şehrimizin nüfusu kadar Türk neden AB ülkelerine gitmek için sıraya girdi… Başvuran 778 bin 409 kişi bir araya gelse büyükşehir olma hakkı kazanır arkadaş… Kapıdan kovulup bacadan kapağı dışarıya atmaya çalışanların amacı nedir… Hepsi mi turist, hepsi mi Türkiye'nin creme de la creme tayfası diye sormaz mı?

Hırsızın hiç mi suçu yok lafındaki gibi bizim tarafta hiç mi arıza yok?