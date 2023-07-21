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Minnet…

Har içinde biten gonca güle minnet eylemem / Arabi Farisi bilmem, dile minnet eylemem / Sırat-i müstakim üzre gözetirim rahimi / İblisin talim ettiği yola minnet eylemem.

Bir acaip derde düştüm herkes gider kârına / Bugün buldum bugün yerim, Hak kerimdir yarına / Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına / Rızkımı veren Huda'dır kula minnet eylemem.

Oy Nesimi, can Nesimi ol gani mihman iken / Yarın şefaatlarım Ahmed-i Muhtar iken / Cümlenin rızkını veren ol gani settar iken / Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem.

Gayet anlaşılır ama düzyazıya çevrilmiş hali de şöyle…

Dikenlerle biten goncaya karşı eziklik duygusu taşımam. Arapçayı ve Farsçayı bilmem ve dile karşı da bir eziklik duygusu taşımam. En doğru yol olarak esirgeyenin yolunu gözetirim. Şeytanın gezdiği yere de ihtiyacım yok.

Herkes kazancının peşine giderken ben bir acayip derde düştüm. Bugün bulduğumu bugün yerim, yarın yiyeceğimi Tanrı bağışlar. Bu dünyanın malına zerre kadar değer vermem, çünkü maddi manevi ihtiyacımı veren Tanrı'dır. Bu nedenle O'nun kuluna karşı bir eziklik duygusu taşımam.

Oy Nesimi, dost Nesimi ki şu dünyada elindekinden fazlasını istemeyen bir misafirim. Ahirette affolmam için yolum Hz. Muhammed iken ve tüm kulların maddi manevi ihtiyacını veren, günahlarının üstünü örten Tanrı iken, bu dünyadaki hükümdara karşı bir eziklik duygusu taşımam!

Tee 17. Yüzyıl'dan sesleniyor Minnet Eylemem şiirinde Kul Nesimi.

Kul Nesimi'nin “Arabi Farisi bilmem” demesi, günümüzde yaşayan bir kulun Arap Emirlikleri'nden attığı tweet mesajına cuk oturuyor!

Hal böyle olunca sordum kendime, minnet ne ola ki?

Türk Dil Kurumu'nun genişletilmiş 7. baskı Türkçe sözlüğüne baktım… Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu. Birinin iyiliğine karşı kendini borçlu durumdan kurtarmak için, karşılıklı bir iyilikte bulunmak. Boyun eğip yalvarmak!

Sözlükte minnet ve minnettar kelimelerinin önündeki ve ardındaki kelimeler ise Allah'ın işine bak, çok komik! Minnetten önce minnacık, minnettardan sonra ise minnoş geliyor iyi mi…

Ekmek paramızı kelime kelime kazandığımız için bolca sözlük var evde. Mustafa Nihat Özön'ün 1979'da 6. basımı yapılan Osmanlıca Türkçe Sözlüğü'ne de baktım. Orada TDK sözlüğünde olmayan, minnetle alakalı başka bir kelime daha var. Minnetkeş… Minnet çeken demekmiş. Çilekeş gibi dertli bir şey yani!

Amaç, bilgili okura dil dersi vermek değil…

Ekonomimizi IMF'ye borç verecek kadar(!) uçuran AKP'li idarecilerin kafalarındaki keşmekeşin dillerine yansımasını göstermek.

Ne derler, dervişin fikri ne ise zikri de odur!

Dünya liderimizle birlikte Araplar'dan acil (mümkünse hemen) para arayışına çıkan Hazine ve Maliye bakanımız Mehmet Şimşek'in fikri ve zikrindeki gibi…

Dün akşam saatlerinde zengin Arap dostların son durağı, Birleşik Arap Emirlikleri ile 50.7 milyar (50 tamam da 7'si nereden çıkıyor acaba) dolarlık anlaşma imzaladığımız flaş flaş diye duyuruldu.

Memlekette 19 Temmuz Araplardan Para Geliyor Bayramı kutlamaları başlarken, imzanın garantörü ve de Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı dünya alem halimizi görsün diye uzun bir tweet attı. Mühim kısmı şöyle:

“Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız…”

Hop dedik! Orada durun bakalım…

Koskoca Türkiye, bir ülke ile anlaşmalar imzalamış. Elbette imzalar. Fakat biz neden minnettar olduk şimdi?

Sözlükteki minnetin karşısında yazdığı gibi, mevzu anlaşma değil de yapılan bir iyilik mi? Bu yüzden mi gönül borcu duyuyor bizim bakan?

BAE'nin iyiliğine karşı kendimizi borçlu durumdan kurtarmak için, karşılığında ‘ekstra' bir güzellik mi yapacağız?

Yoksa, boyun eğip yalvaracak halde, minnetkeş miyiz?

Dolarlar borca harca gitmeden önce söyleyin de bilelim… Çünkü, hünkara duyduğunuz minnettarlığın bedeli her zaman olduğu gibi bizim şeyimizden, cebimizden çıkacak!