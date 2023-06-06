PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ölüm sarmalı!

İnsanlar ve hayvanlar… Bilim insanlarının gözlemleri ve araştırmalarına göre benzer yanları olan iki canlı türü. Kiminin şekli bize benziyor, kiminin sinir, kiminin genetik yapısı. Bonobo şempanzelerinden farkımız hepi topu yüzde 4'lük DNA farkı!

Omuzlarına bindirilen her türlü yükü taşımaya eğilimli biz insanlara çok benzeyen karıncalar mesela… Ohio State Üniversitesi Mekanik ve Uzay Mühendisliği bölümü araştırmış. Karıncalar kendi ağırlıklarının 5 bin katı yük taşıyabilirmiş. Bu yüzden eklem yapılarını robot teknolojisinde taklit etmeye çalışıyorlar.

Birçok canlı türü diğerlerini taklit ederek öğrenirken, karıncalarda insanlardaki gibi öğretmen-öğrenci ilişkisi varmış! Bilge karıncalar yeni keşfedilmiş yiyecek kaynaklarını diğer karıncalara bizzat liderlik edip öğretiyormuş. Takipçiler geride kaldığında öğretmen yavaşlıyor, onlar yaklaştığında hızlanıyormuş. Büyükler yavru karıncaları bildiğin eğitiyormuş.

Karıncalarla ilgili iki önemli keşif var…

Karıncalar, “Bir şeyi körü körüne takip edersen gün gelir bedelini ağır ödersin” lafını ‘Ölüm Sarmalı' ile kanıtlamış!

Yüzde 90'ının kör, geri kalanların ise az gördüğü karınca aleminde, kraliçeyi ve koloniyi besleyecek yiyecek bulmak için kör karıncalar birbirlerini takip eder. Bu takip ise öndeki karıncanın ürettiği ve sosyal ilişkileri düzenleyen feromon denilen bir kimyasal sayesinde olurmuş.

Peki ya takip edilen karınca yolunu kaybeder, yoldan çıkarsa?

Kaçınılmaz son… Karıncalar yoldan çıkmışın etrafında dönmeye başlıyormuş. Birbirini izleyenler çaresiz sonsuz sarmala kapılıp yığın oluyor, yorgunluktan ölüyormuş!

Karıncalarla ilgili son keşif ise çok yeni…

Hayvanlar aleminde tehlike anında kimi tabana kuvvet kaçar, kimi kamufle olur, kimi bir yere gizlenirken bazı türler ölü taklidi yapıyor.

Başka hayvan türlerini incelerken dev bir karınca kolonisi ile karşılaşan Avustralyalı bilim insanları koloninin komple öldüğünü görmüş! Onlar şaşkınlıkla ölü karınca yığınına bakarken aralarından biri hareket etmiş, sonra da diğerleri!

Bugüne değin bilinen ve tek tek ölü taklidi yapan hayvanlardan çok farklıydı durum, ilkti… Bir koloni aynı anda ölü taklidi yapıyordu. Kolonide kaç karınca olduğunu yazayım ki, taklidin şok edici etkisi anlaşılsın. En küçük kolonide bile en az 20 milyon karınca var!

***

Karıncalara benziyoruz. Örneğin yüzde 52 ve yüzde 48 diye ikiye ayrıldığımız son seçim… Birbirinin peşinden gidip oy verenler, bizler yani; aslında ne kazandık, doğru yolda mıyız peki?

AKP'ye ya da CHP'ye oy vermiş bir yurttaşın seçimden önceki haliyle bugünü arasındaki fark ne?

İkisi de kendi ülkesine neredeyse hapsedilmiş ve dayatılan koşullara mahkum halde değil mi?

Seçim kazanan Erdoğan kabineyi, seçim kaybeden Kılıçdaroğlu da parti yönetimini sıfırladı şimdi.

Erdoğan, işler çıkmaza girince daha önce ‘söz dinlemedikleri için kapı önüne koyduklarına' sarıldı, Kılıçdaroğlu ise ‘çoktaaan kapının önüne koyulması gerekenleri' bırakıp yeni isimler seçti CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu'na.

Gıcır bakanları ile ekonominin tozunu mu attıracak Erdoğan şimdi… İşsizler iş, uçan kiralar yüzünden ne yapacağını şaşıranlar ucuza ev mi bulacak. Bütçe mi denk olacak, açık mı sıfırlanacak, üreticiler mi kazanacak, yük tüketicinin sırtından mı inecek? Haksızlık mı bitecek, adalet mi sağlanacak, liyakat, huzur mu gelecek?

Yeni MYK'sı ile Kılıçdaroğlu yerel seçimleri mi silip süpürecek? CHP'ye emek vermişlerin önü mü açılacak, yahu bu milletin gerçek derdi nedir, partiye yıllardır oy verenler siyasi git gellerden hoşlanmaz mı denecek. Demokrat olmaya kendimizden, partiden mi başlayalım denilecek?

21 yıldır iktidarda olup Cumhuriyet'in ellenmedik tek bir çivisini bırakmayan, bizi kaç kez duvara toslatanlar yeni hükümetle doğru yolu mu bulacak?

13 yıldır CHP'yi idare eden, Atatürk'ün miras bıraktığı doğru yolu mu bulacak aniden?

Birilerinin doğru yolu bulmasını mı bekleyeceğiz karıncalar gibi? Yolda kaybolmuşun peşinden körü körüne gidip bir çemberde dönüp duracak mıyız ölene kadar?

Ya da tehlike geçene kadar ölü taklidi mi yapacağız komple?

İnsanız! Neden hep kaybederken biz, aynı üç beş isim kazanıyor diye sorarsak, nereye gideceğimize de karar verebiliriz.