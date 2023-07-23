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Pazar neşesi!

Jiletlik haberler, Araplar'dan gelecek çil çil dolarlar ve ana muhalefet partimizin düşündürürken kahreden sırları, sızıntıları üzerine ahkam kestik hafta boyunca.

Değişiklik olsun, bu pazar eğlenelim bari(!)

İlk komiklik Çorum yöremizden…

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası'nı ziyaret etti geçen gün. Daha sonra da Kamyon Garajı'na giderek şoför esnafı ile toplantı yaptı, onların sorunlarını, sorunlara yönelik çözüm önerilerini dinledi.

Çorumlu kamyoncuların ‘yol gösterir' nitelikteki önerileri şahaneydi. Kelimenin tam anlamıyla, ‘bir millet uyanıyor, kamyonu uçuruma doğru süren iktidarla kafa buluyor' durumuydu!

Yol yordam bilen kamyon şoförleri ‘yetkililere iletilmesi ricasıyla' önerilerini sıraladı…

* Sayın Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye Bakanı'na sesleniyoruz. Bu fiyatlar bize az geliyor! Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) iki değil, dört değil, yılda 14 defa alınmasını istiyoruz!

* Nasıl ki geçmediğimiz köprüye para veriyorsak aracı olmayan vatandaşlarımızdan da bir sefere mahsus MTV alınsın!

* Bir lastik olmuş 10 bin lira. Kasko olmuş kaç lira. Artık buna dayanamıyoruz. Madem öyle her şey azar azar değil üçe dörde katlanarak zamlansın, herkes önünü görsün!

* Mazot 5 lira, 2 lira diye artmasın. Tek seferde 50 lira yapılsın!

* Emekliye 7 bin 500 lira maaş çok, 5 bin liraya düşürülsün! Önemli olan devletimizin kalkınması!

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Kamyoncuların bakış açısını komik bulduysanız, kahkahaya hazır olun öyleyse!

İkinci komiklik Akdeniz semalarından!

Tarihi açıklamalarını genellikle havada, en az 20 bin feet yükseklikte ve de uçağına aldığı gazetecilere yapan dünya liderimizden. Gazeteciler sormuş, o da açık açık yanıtlamış Kıbrıs dönüşünde…

Özel Tüketin Vergisi (ÖTV) neden arttı?

– Çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı!

Akaryakıttaki ÖTV artışıyla ilgili düşünceleriniz?

– Akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden biri!

Emekli zammı yetersiz bulundu, yeni bir yaklaşım olur mu?

– Memura, işçiye ve emekliye iyi zam yaptık! Emekliye refah payı verdik! Kimseyi enflasyona ezdirmedik!

Gabar'da bulunan petrolün vatandaşın cebine nasıl bir katkısı olacak?

– Gabar petrolü henüz halkın cebine girmeye başlamadı. Şu an çıkarma safhasındayız!

Yüksek kiraların çözümü konusunda bir plan var mı?

– Var… Yani bunların yanına kar kalmayacak! Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak!

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Renksizmiş gibi görünebilir ama son komiklik Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek'in gülmekten kırıp geçiren müjdesi…

“FATF (Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü) tarafından paylaşılan raporda ülkemizin 40 FATF standardının 39'unda uyumlu olduğu tescil edilmiştir. Bu durum kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemizi gri listeden çıkarmaya kararlıyız!”

Gri Liste, kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda hesap veremeyen, risk içeren ülkelerin gözetim altında tutulması demek. Bu listeye giren ülkeye dünyada iyi gözle bakılmıyor.

Şimşek'in ‘çıkarmaya kararlıyız' diye müjdelediği bu listeye ne zaman girmiştik peki?

İşte burası çok komik… 21 Ekim 2021'de, yani dünya liderimizin ‘ustalık' döneminde Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen ile birlikte bizi listeye soktular.

İki kahkahada bitti mi komedi? Hayır…

Daha önce de girip çıkmışlığımız var, yalama oldu bizim yüzümüzden gri liste! 2011'de dünya liderinin ‘kalfalık' döneminde girdiğimiz listeden, üç yılda anca çıkmıştık.

Kırılıyoruz… Dünyanın en komik memleketinde gülmekten ama!