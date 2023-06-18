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Sandy, Ellie ve biz…

Sandy Hazelip eşi öldükten sonra Ellie Hamby ile tanıştı. Çok yakın arkadaş oldular sonra. Üç dört yıl önce büyük bir macera fikri geldi akıllarına. Zor görünse de deneyeceklerdi ama araya covid girdi. Nihayet bu yılın başında hazırlıklarını tamamlayarak 11 Ocak'ta Teksas'tan yola çıktılar.

Arjantin'e uğradılar önce. Dans etmeyi öğrendiler. Oradan da ilk durakları olan Antartika'ya uzandılar! Kıtaya ulaşmak için Güney Amerika'nın güney ucu ile Antartika'nın Shetland Adaları arasındaki kötü şöhretli, vahşi sular olan Drake Geçidi'ni iki korkunç günde geçtiler.

Antartika'ya ayak bastıklarındaki buzdağları, penguenler inanılmazdı.

Finlandiya, Roma, Londra, Zanzibar, Zambiya ve Mısır'a gittiler. Her yerde en iyi fiyatı aradılar. Kahire'de kaldıkları otel kişi başına gecelik 13.5 dolardı.

Mart ayında Japonya'ya gitmeden önce Hindistan ve ardından Nepal'i ziyaret ettiler! 21 Mart'ta Bali'deydiler…

Nisan ayında Avustralya'ya varmışlardı ama son durakları burası değildi!

Bir gecelik uçuştan sonra Buenos Aires'ten Madrid'e gittiler mesela, Prodo Müzesi'ni gezdiler. Oradan ver elini Finlandiya kuzey ışıkları… Pizza yedikleri, Trevi Çeşmesi'nde dilek tuttukları ve hem Vatikan'ı hem de Sistine Şapeli'ni ziyaret ettikleri Roma'ya gittiler.

Zambiya'da belgesellerden bildiğimiz Livingstone Milli Parkı'nda beyaz gergedanları gördüler. Oradan harika Victoria Şelaleleri'ne uğradılar.

Peru'daki protestolar nedeniyle planlarını değiştirmek ve Machu Picchu'ya yapacakları ziyareti iptal etmek zorunda kaldılar.

Son durakları kendi ülkelerindeki San Francisco ve Büyük Kanyon oldu. 18 ülke, 7 kıta ve dünyanın 9 harikasını görüp 4 Nisan'da başladıkları noktaya döndüler.

Tıpkı Jules Verne'in 80 Günde Devri Alem kitabındaki gibi…

Aslında, 80 yaşında 80 günde dünyayı dolaşmaktı planları! Fakat araya pandemi girdi ve bu yolculuğu Amerikalı iki can dost emekli kadın 82 yaşındayken 82 günde yaptı!

Dünya onları gezgin büyükanneler olarak tanıdı. TikTok, Instagram ve Facebook'ta bir milyonu aşkın insan yolculuklarını adım adım izledi.

Sandy ve Ellie'ye dönüşlerinde sordular, ne kazandınız, neler öğrendiniz?

Yanıtları unutulmazdı…

“Dünyadaki en harika, en nazik, en cana yakın insanlardan bazılarını tanıma onuru kazandık. İnsanlara güvenmeyi, gülümsemenin dünyada ortak bir dil olduğunu ve bütün kapıları açabildiğini!”

Bu tür durumlarda klasiktir, “Sizinki gibi bir macera düşleyenlere ne önerirsiniz” diye de sordular. Yanıt şöyleydi: “Yaş, sadece bir rakamdır. Bir şey denemek isteyebileceğini düşünüyorsan dene! Yapamazsan pişman olur, yaparsan asla pişman olmazsın. Sandalyenden kalk, konfor alanından çık, plan yap ve yaşa… ”

Güzel de bu bilgece yanıt bize uyar mı?

Memlekette EYT sonrası emekli sayısı 16 milyon falan. Sandalyelerinden kalkmak, konfor alanlarından çıkmak, ‘yaşa bakmadan' yaşamak için plan yapmaya kalkacak kadın erkek kaç emeklimiz çıkabilir aradan?

Misal bugün Haziran'ın 18'i. 27'si arife, bayrama ne kaldı şurada…

Pazar pazar sizi üzmek istemezdim ama, 2 bin lira saray bahşişi, 7 bin 500 lira emekli maaşı ile bir ay geçinip, 80 günde devri alem olmasa da oğlanı, kızı, torunları görmek için ben onlara gideyim bu bayram diye niyet eden ve hatta bunu başaracak cesareti kaç emeklimiz kendinde bulur acaba?

Ya da kaç milyon emekli, sandalyesinden kalkıp anca caminin yanındaki parka gidebildiği, yaşı ne olursa olsun yaşamak için plan yapamaz hale getirildiği için, bunca yıl verdiğim emekler haram zıkkım olsun diye beddua eder acaba?

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Uç bir örnek… İki hayalperest ve olanakları iyi büyükanne dünyayı dolaşmış, sen kalkmış bizim emeklileri karşılaştırıyorsun diyenler çıkabilir. Anlatmak istediğim de bu zaten. Dünyanın bir yerlerinde insanlar hayal kuruyor, bazıları da hayallerini gerçekleştirebiliyor. Ya genci yaşlısı ile bizler? Biz artık hayal bile kuramıyor, alıp verdiğimiz nefese şükrediyoruz!

Merak edene not… Sandy ve Ellie 2024'te çıkacakları yeni yolculuğu planladı, hazırlıklar başladı!