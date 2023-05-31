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Seçim sonrası gelen ilk zam!

27 milyon 834 bin 692 kişi oy verdi ve Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Bazıları AKP'li ama ‘kahir ekseriyeti' Erdoğancı! Oyların bir kısmı ittifaktan, bir kısmı da ötekilerin beceriksizliğinden bıkanlardan geldi.

İşin özü, memleketin eli mühür tutan yurttaşlarının yarısından az fazla…

Henüz kendilerinin ‘ne kazandığını' görmeden Erdoğan'a ‘kazandırmanın' mutluluğu ile 28 Mayıs gecesinden başlayarak 29 Mayıs sabahına kadar coşup eğlendiler. Binlerce mermi sıktılar, Allah'tan havaya sıktılar!

Neticede, 27 milyon 834 bin küsur yurttaş… Aralarında ayranı, şalgamı, demli çayı sevenler olduğu gibi rakı sevenler de doludur! Az içenler, fazla kaçıranlar, arada iki tek atanlar, tuttukları takım şampiyon olunca ya da parti seçimi kazanınca kadehleri parlatanlar illa ki vardır.

Şahsen kokusuna bile katlanamasam da boru değil milli içki, aslan sütü bu…

2022'de kayıtlı 30 milyon, arada kör edip can alan kayıt dışı 12 milyon olmak üzere toplamda 42 milyon litre rakı üretilip milyonlarca yurttaşımızın kadehlerine dolmuş!

İlber Ortaylı Hoca anlatmış, 4. Murat iyi içer arada afyon da çekermiş. İçmezse paranoyası azarmış. Abdülhamit ölçülü içer kardeşi Vahdettin'e de ikram edermiş. İkinci Beyazıt gençken içmiş, bırakmış. Fatih azıcık içmiş…

Osmanzade Taib Ahmet Efendi ise 1700'lerde yazdığı Hadikatü'l-mülk adlı eserinde şöyle diyor: Yavuz Sultan Selim ara sıra içerdi. Heyhat, çabuk sarhoş olup şiir okurdu!

Lakabı ‘Sarhoş' olan padişah bile var bizde, 2. Selim… Selim'in ilginçliği sadece lakabı değil. İçkiye düşkünlüğünün yanı sıra beş vakit namazı da bırakmamasıymış.

Yani bizdeki mübarek padişahlar bile içermiş rakıyı, gizli gizli ama!

Her ne yaptıysa açık açık yapan Atatürk ise rakıyı da gizlemeden içmiş. Yaveri Cemal Granda'nın aktarımı ile rakılı güzel bir akşam öyküsü var mesela…

“Sakarya motoru ile Moda Koyunda'yız. Manzara Atatürk'ün çok hoşuna gitti. Bize, ‘Mehtap hazır, ışıkları söndürüp sofrayı kuralım' dedi. Aradan 15 dakika bile geçmemişti ki, sandallar sessizce çevremizi sarmaya başladı. Atatürk, ‘Elektrikleri yakın' dedi. Işıklar açılınca beyaz yazlık elbisesiyle teknenin ortasındaydı. Birden alkış sesi yükseldi. Gören geldi sonra…

Atatürk çevremizde toplanan sandaldakilere seslendi, size ne ikram edeyim? Paşam seni isteriz dediler. Atatürk beni yanına çağırıp, ‘rakı, şarap ne varsa hepsini dağıt, bana da bir şişe bırak' dedi. Ne varsa dağıttık. Atatürk, coşan halka doğru kadehini kaldırarak şöyle konuştu: Yurttaşlarım… Buna rakı derler. Vaktiyle padişahlar gizli içerdi. Ben açık içiyorum. Siz de benimle beraber içiyorsunuz. Unutmayın ki, ben de sizin gibi bir insanım…”

Erdoğancılar'ın sabahlara kadar sevinmesinden, ona oy vermişler arasında padişahlar gibi rakı içenlerin olmasına… Nereye geleceksin, de gari diyenlere; özellikle de ‘rakı da içerim, Erdoğan'ı da seçerim' diyenlere bir haberim var.

Siz sokaklarda coşar, kazandırmanın mutluluğu ile cayır cayır mermi yakarken 29 Mayıs'ta ilk neye zam geldi biliyor musunuz?

Rakıya!

Tekel Bayiler Yardımlaşma Başkanı Erol Dündar seçimin ertesinde, milletin bir bölümü henüz zafer sarhoşuyken Twitter hesabından yeni fiyatları paylaştı. Duymamış olabilirsiniz diye yazayım, rakının bir modeli 549 lirayken 589'a, diğer modeli ise 590'dan 649 liraya yükseldi.

Güzide demokrasimizdeki gizli oy açık tasnif gibi rakı gizli zam açık!

Bitti sanmayın ama, zam kutlamaları hız kesmeden sürüyor… Anlaşılan, kurulacak yeni hükümet içmeden sarhoş edecek oy veren vermeyen herkesi!

Biz rakıyı ağzımıza sürmeyiz, faiz gibi o da haram diyenler için de ‘hoş' sürprizler var. Onca coşkunun ardından gördük doların halini, aldı başını gidiyor! Seçimden önce iki kez ‘tamamen duygusal' nedenlerle ertelenen benzin zammı da katıldı dün şenliğe.

Yani bozdur dolarları, doldur depoyu, çek deniz kıyısına, aç rakıyı. Mis! AKP organizasyonunda eğlence programı, sabahlara kadar dans dans dans…