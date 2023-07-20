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Sızılan CHP! Sızdıran CHP!

Rasim Bölücek… Tıp doktoruydu. MHP'nin seçim kampanyasını yürütmüş, Bahçeli'nin danışmanı olmuştu. Kılıçdaroğlu danışman yaptı onu. Ekmek için Ekmeleddin sloganının mucidiydi!

Ekmeleddin İhsanoğlu… İslam İşbirliği Teşkilatı genel sekreteriydi. Kılıçdaroğlu onu Cumhurbaşkanı adayı yapıp CHP'lilere oy verdirdi!

Şükrü Karaca… Diyanet kökenliydi. Çiller, Mehmet Ağar ve Erkan Mumcu ile çalışmış, Çiller dönemindeki ünlü, “Bu devlet için kurşun atan da kurşun yiyen de şereflidir” sözlerinin metin yazarıydı. Kılıçdaroğlu onu CHP'ye danışman yaptı. Karaca 2014'te rahmetli oldu.

Alper Keten… CHP'nin eski danışmanlarından biriydi. Fetö yöneticileri ile irtibat kurduğu iddiaları üzerine yurt dışına kaçtı.

Fatih Gürsul… CHP'nin eski danışmanları arasındaydı. Fetö iddiaları yüzünden yargılandı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rüstem Zeydan… AKP'yi kuranlardan ve milletvekillerinden biriydi. Kılıçdaroğlu'nun davetiyle danışman oldu.

İbrahim Uslu… AKP geçmişi olan, Erdoğan'ın eski danışmanı olan bir isimdi. AKP saflarındayken, Deniz Baykal kaset komplosundan Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutmuştu! Kılıçdaroğlu Uslu'yu takdir etmiş olmalı ki CHP'de danışmanlığa atadı. Son seçimden az önce danışmanlıktan ayrılan Uslu, CHP'ye yönelik eski Fetö suçlamalarını tekrarladı!

Bülent Kuşoğlu… DYP ve Demokrat Parti üyesiydi. AKP'den istifa eden Abdüllatif Şener'le Türkiye Partisi'ni kurdular. Bu partide genel başkan yardımcılığı yaptı. Şener ve Kuşoğlu CHP'li oldu. Kılıçdaroğlu Kuşoğlu'nu Parti Meclisi üyesi ve milletvekili yaptı. Bir ara “Tekke ve zaviyeler bir gerçektir, vardır. Bunu görünür hale getirmek lazımdır” bile dedi. Halen CHP İdari ve Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı!

Ali Arif Özzeybek… AKP MKYK yedek üyeliği, 2010'da ANAP genel başkanlığı yapmıştı. Kılıçdaroğlu, Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu genel başkan başdanışmanı yaptı kendisini. Başdanışman 2019'da AKP'ye geçti!

Ahmet Karavar… AKP milletvekiliydi CHP'de genel başkan danışmanı yapıldı.

Mehmet Bekaroğlu… Fazilet ve HAS parti kurucusu. Atatürk'e ‘kefere' dedi ama ‘aslında öyle demedim' dedi! 2011'de Kılıçdaroğlu'na ‘Çakma Gandi' dedi! Kılıçdaroğlu onu önce Parti Meclisi'ne, ardından MYK üyeliğine, genel başkan yardımcılığına getirdi. CHP'liler üstünü çizince danışmanı yaptı!

Kemal Üçüncü… Kılıçdaroğlu tarafından CHP AR-GE Bilim, Yönetim, Kültür Platformu Akademik danışmanlığına atandı. Üçüncü, kendi deyimiyle 30 yıldır baba evi MHP'ye oy veriyordu!

Sadullah Ergin… AKP'nin önemli, Erdoğan'ın güvendiği isimlerden biriydi. Ergenekon, Balyoz davaları ve çok sayıda gazetecinin hapse tıkılma sürecinin Adalet bakanıydı! DEVA Partisi'ne geçti. Kılıçdaroğlu onu Ankara 1. bölgeden vekil adayı gösterip CHP milletvekili olarak Meclis'e soktu!

Sema Silkin Ün… Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Ün, CHP listesinden CHP'lilerin oylarıyla milletvekili seçildi!

Çoğu eski AKP'li ve AKP'li bakan olan 39 isim CHP listelerinden seçilip Meclis'e girdi!

Akan Abdula… Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını yürütürken aynı zamanda bir AKP kampanyası olan TOGG'un tanıtım kampanyasını da yürüten FutureBright şirketinin sahibi olduğu ortaya çıktı!

Ve dün gece…

“Kılıçdaroğlu'na tarihi ihanet! İmamoğlu'nun değişim A Takımı ile gizli darbe toplantısı” başlıklı özel bir video sızdırıldı!

Üfürükçü medya jargonu ile gündeme bomba gibi düşen videonun altına ‘gizli toplantıya' katılanların isimleri tek tek sıralandı, CHP'lilere çağrı yapıldı: Ayağa kalk CHP örgütü! İhaneti gör! Partine sahip çık!

Köy kahvelerinden cafelere, Bodrum'daki beachlerden televizyon programlarına, Et Balık Kurumu önündeki kuyruklardan Michelin yıldızlı vejeteryan restoranlara, cami avlusundan müzelere herkes CHP'deki ‘bu sızıntıyı' konuşuyor şimdi.

Millet, özellikle de Atatürk'ün partisi diyerek her seçimde tıpış tıpış gidip CHP'ye oy verenler ciğerimizi yakan orman yangınlarını, gölgede 50 derece sıcaklığı, hazinemiz gibi sıfırı tüketen barajları, Erdoğan'ın acil para aradığı Araplar'a hediye TOGG verip hediye TOP aldığı asrın körfez çıkarmasını, yağmur gibi yağan zamları değil, bu videoyu kim sızdırdı acabayı konuşuyor.

E be kardeşim sen de alemsin doğrusu!

Küçük bir bölümünü alt alta yazdık işte… Bunca ‘sızmayı' görmeyip ‘sızdıranı' mı arıyorsun hala?

Senin düşüncen ne, anlayamadım diyene not… Memleketin kalan son değerleri de sızdırılmadan seçimi kaybettiği gün gitmesi gerekenler, hatta hiç aday olmaması gerekenler koltuklarında oturduğu sürece birileri toplantı yapar. Asıl toplantı yapılmaması ihanettir!