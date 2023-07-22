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Son tüketici…

Garip amca maaşı çekmiş bankadan dönmüştü ki eşi Mahsune hanım teyze, ‘listeyi yaptım markete gitmemiz lazım' dedi. Olur dedi Garip amca, azıcık soluklanayım. Kapının yanındaki koltuğa ilişirken sehpadaki faturaları görüp, ‘elektrik ve su aynı anda' diye mırıldandı. Ayakkabısını giyen eşi, ‘üstelik ikisine de zam gelmiş yine' dedi. Garip amca sustu önce, sonra da şunu dedi: Ahh şu enflasyon canavarı!

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Antalyalı domates üreticisi Recep efendi, kara şimşek hastalığının kol gezdiğini duyup önlem olsun diye zirai ilaççıya uğradı, ‘ilaç alacaktım kara şimşek için, kaça şimdi' diye sordu. Adam buyur edip onu bilgisayara baktı, ‘ahh şu enflasyon yok mu, acayip zam gelmiş yine' dedi fiyatı söyledi.

Aldı ilacı, traktörün römorküne koyup benzinciye gitti, ‘doldur' dedi. Pompacı, ‘dün gece zam geldi, ahh şu enflasyon yok mu mahvetti bizi' deyip doldurdu depoyu.

Recep efendi her yaz olduğu gibi anayolun kıyısına tezgah açmıştı yine. Kara dut şerbeti, bahçeden kayısı ve ağırlıkla ‘tarladan domates' satardı. Küçük oğlan duruyordu başında. Onun yanına uğramıştı ki art arda iki araba durdu. Tatilciler çoluk çocuk indi aşağı. Arabalardan birini kullanan Ahmet efendi, ‘merhaba, domates arkadaki tarladan mı' diye sordu. Recep efendi oğluna bırakmadı sözü, ‘evet, sabah topladık' dedi. Öbür arabadan inen Mehmet bey girdi lafa, ‘atalık tohum mu bunlar' dedi. Recep efendi, ‘yöremizin domatesi' dedi. Ahmet bey ‘kaçtan diyorsun' diye sorunca derinden bir ah çekti Recep efendi, söylendi: Ahh şu enflasyon 50 lira. Valla zor kurtarıyor!

Ahmet bey de Mehmet bey de hafif bozuldular ama yine de aldılar.

Ahmet bey İstanbul'da kadın kuaförüydü. 10 günlük tatil bitmiş, kalfaların çalışmaya devam ettikleri dükkanına dönmüştü. Hoş beşin ardından müşteriler gelmeye başladı. Acelesi olan Eda Nur hanım saçları kesildikten sonra ödeme için kasaya geldi, ‘borcum ne kadar' dedi. Ahmet bey yanıt verdi: Bin lira! Müşteri, ‘daha önce 750'ydi' deyince yanıt verdi: Enflasyon yüzünden zam yaptık.

Eda Nur hanım İstanbul'da üç dört şubeli bir market zinciri sahibinin kızıydı. Kafası hesap kitaba yatkın olduğundan üniversiteden sonra market işi ona kalmıştı. Şubeleri dolaşıyor, çalışanları denetliyor, müdüre göz atıyor, zaman zaman kasaya bile geçtiği oluyordu.

Güngören şubesine gitti. Kontrolleri yaparken tek kasada yoğunluk olduğunu görüp sinirlendi ‘ikinci kasa neden açılmıyor' diye sordu. Eleman hastalanmıştı! Hemen geçti kasaya, ‘bekleyenleri böyle alabiliriz' diye bağırdı…

Yaşlı bir çift geldi kasaya ellerindeki sepette üç dört patates, o kadar soğan, bir kilo kadar domates, küçük bir parça peynir, 300 gram kıyma, bir paket yumurta vardı. Cırt cırt geçiriverdi kasadan Eda Nur, ‘şu kadar' dedi. Yanlarında getirdikleri bez çantaya ürünleri koymaya çalışan yaşlı kadın ‘duvara çarpmış' gibi oldu, ‘domates kaçaydı kızım' diye sordu. Eda Nur fişe baktı, ‘bir kilo 150 gram gelmiş 57 lira teyzeciğim' dedi. Kadın, ‘kilosu kaç para oluyor' deyince Eda Nur, ‘ah ah teyzeciğim şu enflasyon yok mu… Hepimizin belini büktü valla, kilosu 50 lira' dedi.

Kadının domates poşetini tutan eli havada öylece kalakaldı. Tek kelime etmeden domateslere baktı. Sonra tedirgin hareketlerle bez torbaya koydu ürünleri, eşi parayı ödedi. Onlar marketten çıkarken Eda Nur, ‘sıradan alabiliriiim' diye seslendi bekleyen müşterilere!

Yaşlı çift evlerinin önüne geldiğinde güleç yüzlü bir adam karşıladı onları. Tesadüfe bakın ki Antalya-İstanbul yolunda domates alan Mehmet beyin ta kendisiydi. ‘Merhaba Mahsune hanım teyzeciğim, merhaba Garip amcacığım' deyip ellerini öptü. Yaşlı çift bu hoş karşılamadan pek memnun gözükmedi ama! Mehmet bey lafı toparlayıp sadede geldi: Garip amcacım malum enflasyon… Kirayı arttırsak diyorum!

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Mahsune hanım teyze ile Garip amca enflasyon zincirinin son halkası… Teknik terimle son tüketici, herkesin tokatladığı memleketin şamaroğlanı!

Hep tükenenlerden yani… Şaşırıp şoke olmuş hallerine bakıp dert etmesin kimse (etmiyor zaten) alışkındır onlar(!)

Onlar, milyonlarca sabit gelirli ve de mecburen son tüketici olarak memleketi babalarının malı gibi yönetenlerin ona buna peşkeş çekecekleri, çar çur edecekleri vergiler azalmasın diye bütün yükü çekerler.

Yetmez… Her biri enflasyon canavarına dönüşmüş Recep efendilerin, Ahmet beylerin, Eda Nur hanım ve Mehmet bey gibilerin hesapları şaşmasın, gelirleri kuruş azalmasın, kazançları daim olsun diye kazık üstüne kazık yemeye devam ederler.

Hatta yarın seçim olsun kendi fakir hallerine bakmaz, kendisine ‘şu fakir' diyene koşa koşa oy verirler!