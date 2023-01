PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Uzaya gidecek ilk Türk’ü kim seçer?

Bazıları ‘asla denetlenemeyen tek adam' idaresinden hiiiç şikayetçi değil. Bazıları ise tek adam idaresinin bizi neredeen nereye ışınladığını görüp ‘ne olacak bu memleketin hali' diye önüne gelene soruyor.

Siyaset bilimciler, işin uzmanları bilimsel olarak yanıt verebilirler mutlaka. Ama ben tanık olduğum çaylı kahveli dükkan önü esnaf sohbetinde görmüş geçirmiş bir esnafın tespitini çok önemsedim doğrusu… Bir şey dedi, susup başını öne eğdi herkes.

Deneyimli esnafın dediğini sona bırakıp, Hanya'yı Konya'yı göstermesi açısından binlerce örnek arasından şunları seçtim…

Tapu ve Kadastro'ya müdür, müdür yardımcılarını atıyor. Sinop Gençlik ve Spor müdürünü de o atadı mesela. Tersaneler genel müdür yardımcısını, Milli parklar müdürlerini, Devlet su işlerine müdür, müdür yardımcılarını, iş müfettişlerini, Çorum çevre müdürünü, Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları üyesini kendisi atadı.

Malatya vakıflar müdürünü, Lokman Hekim Üniversitesi'ne, Boğaziçi Üniversitesi'ne olduğu gibi üniversite rektörlerini, Niğde kültür müdürünü, sağlık bakanlığı müfettişlerini, Kongo, Filipinler, Kore, Madagaskar, Sudan, Namibya ve Kenya büyükelçilerini, Bartın müftüsünü atadı, 7 müftünün yerini değiştirdi mesela.

TÜİK'te 3 yılda 5 başkanı koltuğa oturttu, sonra da kaldırdı. TÜİK'e başkan yardımcıları atadı, atadıklarını görevden alıp yerlerine başkalarını oturttu.

Ceza puanları yüzünden ehliyetlerine el konulanlara af getirdi, 10 bine yakın ehliyet bol bol hata yapan sahiplerine geri verilecek. Devlete 2 bin liraya kadar borcu olanların borçlarını sildim dedi.

Bir ara, ‘emekli olacak diğer taraftan başka işte çalışmaya devam edecek. Yani çift dikiş. Böyle bir şey olmaz. Buna hak, adalet denmez” dediği EYT'lilere bir süre sonra, “Bugün sizlerle paylaşacağım müjde ile 2 milyon 250 bin yurttaş emeklilik hakkına kavuşuyor” diyerek şak diye emeklilik hakkı verdi.

Esnafa destek paketi açıkladı. Çiftçiye destek kredisi çıkardım, çiftçiye borç transferi hakkı verdim dedi.

Suriye'ye bir gece ansızın gelebiliriz dedi.

Yunanistan'a bir gece ansızın gelebiliriz dedi.

Bir gece ansızın TBMM'nin törenle imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nden çıktım dedi.

Merkez Bankası'nın başındaki ismi bir gece ansızın affetti, hatta bir gece ansızın damadı olan Hazine Bakanı'nı affetti.

Kağıthane-İstanbul Havaalanı metrosunun kurdelesini kesti, “metroyu bir ay süreyle bedava yaptım” dedi!

Meclis erken seçim kararı almazsa memleketin gerçek sahibi halka giderim dedi.

vs. vs. vs.

***

Ve önceki gün…

Sanayi bakanı çıktı ‘uzay yolculuğu yapacak ilk Türk belli oldu, ama…' dedi ekledi: O Türk'ü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak!

Pes yani… Tek rakibimiz başkanlıkla yönetilen Amerika'da mesela, uzaya gidecek kişiyi Beyaz Saray'da oturan zat mı belirleyip törenle açıklıyor?

Ruhu duymuyor ruhu! Kim uçacak, kim Ay'da yürüyecek ona NASA'nın uzman beyin takımı karar veriyor.

***

Çayından hüüüp diye bir yudum aldıktan sonra ağır ağır konuştu o deneyimli esnaf, şöyle dedi diğerlerine: Her konuya tek bir kişi karar verir, ona da kimse ne yapıyorsun diyemezse burnumuz şeyden kurtulmaz arkadaşlar!

Televizyon programlarında sabahlayan uzmanlar mı, siyasetçiler mi yoksa memleketin gerçek sahibi esnaf yurttaşın lafına mı güvenip inanırsın deseler elbette yurttaş derim.

Canını çok fena yakarlarsa herkesin ortasında zart diye doğruyu söyler çünkü!