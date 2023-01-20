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Yaptıkları yapacaklarının teminatı!

* Ziyaret ettiğimiz illerde ve programlarda insanımızın gözündeki samimiyeti, umudu yaşayarak müşahede ediyoruz!

* Siyasetin günlük hercü merci içinde insanların söyledikleri elbette önemlidir. Ancak asıl önemlisi aynı insanların sandık başında nelere bakacaklarıdır!

* Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta yeter söz milletindir diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır…

Bu cümleleri sıralayan Erdoğan, ‘milletin desteğine talibiz' dedi ve seçim tarihini işaret buyurdu.

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Milletin desteğine talibiz lafını unutmayın dedikten sonra Demokrat Parti'nin meşhur ‘Yeter Söz Milletindir' afişinin hikayesini anlatayım.

Erdoğan'ın gündeme getirdiği bu slogan aslında Demokrat Parti'ye değil, 1946'da seçim afişi hazırlanması için kendisinden destek istenen mimar Selçuk Milar'a ait.

Milar nitelikli, düzgün, Cumhuriyet dönemi mimarlarından, Ankara'da kurduğu Milar Galeri ile sanat dünyasına büyük katkıları olan bir isim.

Rahmetli, CHP iktidarında memurken Demokrat Parti için o afişi hazırlayınca kendisini Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel çağırdı. Aralarında şu diyalog geçti.

– Yeter söz milletindir afişini siz yaptınız değil mi?

– Evet efendim, altında imzam var.

– Sizi yürekten kutlarım.

– Teşekkür ederim.

– Asıl sizden biz yararlanmak isterdik.

– Siz benden böyle bir hizmet isteseydiniz yapmazdım! Çünkü ben Türk milletinin demokrasi gerçeğini dinlemesini değil, yaşamasının hasreti içindeyim.

– Peki ama yeter sözü ile ne demek istiyorsunuz, ne yeter?

– Muhalifleri destekleyen vatandaşlara yapılanlar yeter, her gün gazetelerde okuduğumuz tatsız olaylar yeter, devletin görevi olan hizmetlerin muhalefetteki vatandaşlardan esirgenmesi yeter!

Milar, başına geleceği bildiği halde çatır çatır bunları söyledikten 20 gün sonra Ankara'dan Şanlıurfa'ya aniden tayini çıktı! İstifa etti tabi.

Sonra… DP iktidar oldu.

Milar'ın DP çevresinde büyük saygınlığı vardı. Dostlarına göre, ‘istese neler yapardı' ama yapmadı. Hatta iktidardaki CHP'nin bakanı Yücel'e dediklerine benzer sözleri iktidardaki DP'nin cumhurbaşkanına da söyledi!

Celal Bayar bir gün kalabalık bir ortamda Milar için, ‘bizim partidendir' dedi! Anında itiraz etti, “Hayır sayın Bayar! Ben bir demokratım, ama Demokrat Partili değilim” dedi!

Yeter söz milletin lafı ile seçim kazanan DP, çok şey yaptı ama misal iktidardayken yapılan ilk seçimde(1954) devletin radyosunda muhaliflerin konuşmasını yasakladı!

Israrlar üzerine son bir afiş daha hazırladı Milar… Halkın bir kısmının DP icraatlarından şikayetçi, bir kısmının memnun olduğunu görerek yalan söylememek, insanları yanıltmamak için şu müthiş sloganı buldu: Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır!

İnce mesaj o zamanlar anlaşıldı mı bilemiyoruz ama Milar sessizce bıraktı bu işleri.

Erdoğan'ın ‘milletin desteğine talibiz' lafını unutmayın demiştim ya, oraya geleyim…

Demokrat Parti, ilerleyen yıllarda seçim kazandıran afişe benzer uyduruk afişler yaptırdı. Afişlerin tamamında yurttaşın ‘dur' diyen eli yerine, her şeye tek başına karar veren Menderes'in fotoğrafı ve milletin gözüne soktuğu parmağı vardı artık! Parmak fotoğrafının altında da şöyle yazıyordu: Desteğinizi istiyorum…