Çerkezköy-Çorlu kara yolundaki Atılım Beton Kavşağı'nda F.H.'nin kullandığı taksi ile aynı istikamete seyir halinde olan Yusuf Onar yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsüne, arkadan gelen M.A.'nın kullandığı hafif ticari araç çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Onar, yaralı olarak kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazadan sonra olay yerinden ayrılan hafif ticari aracın sürücüsü M.A., polis merkezine giderek teslim oldu. Polis, taksinin sürücüsü F.H.'yi de gözaltına alarak olayla ilgili inceleme başlattı.