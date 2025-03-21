İngiltere'de yaşayan 3 yaşındaki Aarav Chopra, karaciğer nakli olmuş ancak vücudu nakledilen organı reddettiği için hastanede kontrol altına alınmıştı. Biyopsi sırasında dördüncü sınıfta olduğu öğrenilen stajyer doktor, bir iğneyle çocuğun atardamarını deldi. Bu hata nedeniyle çocuğun göğüs boşluğunda kan birikmeye başladı ve 30 dakika süren kalp durması sonrası ciddi beyin hasarı oluştu.

Hastane yetkililerinin zamanında müdahale etmemesi, Aarav'ın ölümüne giden süreci hızlandırdı. Olayı inceleyen kıdemli adli tıp yetkilisi Louise Hunt, "Biyopsi öncesinde kötü bir planlama yapıldı, kanama yeterince ciddiye alınmadı ve müdahale gecikti" ifadelerini kullandı. Ayrıca stajyer doktorun deneyimi konusunda da yanlış bilgilendirme yapıldığı ortaya çıktı.

AİLEYE DOKTORUN STAJYER OLDUĞU SÖYLENMEDİ

Aarav'ın biyopsisini bir stajyerin yapacağı ailesine bildirilmemişti. Aile, bu kritik detayı ancak olaydan dokuz ay sonra, hastane yönetiminin yaptığı bir toplantının video kaydını izlediklerinde öğrendi.

Anne ve baba Kishore ve Amrita Chopra, oğullarının ölümünün ihmalden kaynaklandığını belirterek, "Aarav hayat dolu ve cesur bir çocuktu. Karaciğer nakli onun için yeni bir başlangıç olacaktı. Onu hastaneye testler için götürdüğümüzde bir daha eve dönmeyeceğini asla düşünmedik" dedi.

HASTANEYE KARŞI DAVA AÇTILAR

Chopra ailesi, olayın hastanenin ihmali nedeniyle gerçekleştiğini belirterek hukuk mücadelesi başlattı. Ailenin avukatı Catherine Lee, "Soruşturma, ciddi ihmal ve planlama hatalarını ortaya çıkardı. Aile, oğullarının ölümünün sorumlularının hesap vermesi için mücadele ediyor" dedi.

Birmingham Kadın ve Çocuk Hastanesi Vakfı'nın Başhekimi Dr. Satish rao, verilen hizmetin beklenen standartları karşılamadığını kabul ederek, "Bu durumdan dolayı gerçekten üzgünüz. Aarav'ın ailesine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Soruşturma sonrası hasta bakımını geliştirmek için süreçlerimizi gözden geçirdik" açıklamasını yaptı.

Chopra ailesi ise "Aarav'ın ölümü önlenebilirdi. Eğer bu hikayemiz başka çocukların hayatını kurtarmaya yardımcı olursa, oğlumuzun anısını yaşatmış olacağız" dedi.