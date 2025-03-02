Samsung’un amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, John Wick’in ikonik silahlarından ilham alınarak benzersiz bir koleksiyon parçasına dönüştürüldü. Galaxy S25 Ultra Viper adı verilen bu model, hem teknik özellikleri hem de göz alıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Ancak bu eşsiz cihazdan yalnızca bir adet üretilecek!

John Wick Silahlarından İlham Alan Tasarım

Caviar, cihazın dış yapısında derin siyah titanyum kullanarak hem şık hem de dayanıklı bir tasarım elde etti. PVD kaplama ile güçlendirilen bu gövde, John Wick’in karanlık ve zarif estetiğini yansıtıyor. Bununla yetinmeyen şirket, detaylarda 24 ayar altın kaplama kullanarak lüksü zirveye taşıyor. Telefonun yan tarafındaki tutuş tasarımı, John Wick’in silahlarındaki detayları andırırken aynı zamanda bir kum saati işlevi görüyor. Bu tasarım dokunuşu, filmdeki karakterin zamana karşı verdiği mücadeleye gönderme yapıyor.

Tasarımı kadar teknik donanımıyla da etkileyici olan Galaxy S25 Ultra Viper, en yeni teknolojilerle donatıldı:

6.9 inç Quad HD+ Dynamic AMOLED ekran

Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemci

12 GB RAM & 1 TB depolama alanı

200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı, 10 MP telefoto (3x zoom), 50 MP periskop lens (5x optik, 100x Space Zoom)

5000mAh batarya & 45W hızlı şarj desteği

IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası

Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

Benzersiz tasarımı ve üst düzey donanımıyla koleksiyon değeri taşıyan bu özel telefonun yaklaşık 9.000 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Caviar, Galaxy S25 Ultra Viper’ın yalnızca bir adet üretileceğini ve talep üzerine satılacağını belirtiyor. Bu özel cihaz, yalnızca en tutkulu koleksiyoncular ve lüks teknoloji meraklıları için ulaşılabilir olacak.