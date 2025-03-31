Teknik direktör Hansi Flick'in önderliğinde İspanya La Liga'da liderliğini sürdüren ve yarıştığı tüm kulvarlarda mücadelesi devam eden Barcelona, 4 yıldızından aldığı skor katkısı ile dikkat çekiyor.

Hansi Flick'in ekibi İspanya Kral Kupası'nda yarı final, Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finalde yer alıyor.

4 İSİM TAŞIYOR

Barcelona'da Robert Lewandowski, Raphinha, Yamal ve Ferran Torres, skor katkısı ile göz doldurdu. 4 futbolcu toplamda 133 gole direkt katkı sağladı.

Barcelona'nın deneyimli futbolcusu Robert Lewandowski 42 maçta attığı 38 gol ve 3 asistle Katalan ekibinin en skorer futbolcusu konumunda. Brezilyalı yıldız Raphinha, Barcelona formasıyla çıktığı 42 maçta 27 gol ve 18 asist kaydetti. Takımın genç yıldızı Lamine Yamal ise 40 maçta 13 gol kayderken 16 asist yaptı.

Diğer üç isme göre daha az süre bulsa da çift haneleri yakalayan Ferran Torres ise takımı adına 15 gol ve 3 asistle oynadı.