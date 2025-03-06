Sağlığımız için hayati öneme sahip besinlerden biri olan B12 vitamini, özellikle 40 yaş sonrasında daha da önemli hale geliyor. Sinir sisteminin düzgün çalışmasında kritik bir rol oynayan bu vitamin, genel sağlığımıza da katkı sağlar.

Doctissimo'nun tıbbi direktörü Dr. Gérald Kierzek, B12 vitamini ve etkileri hakkında detaylı bilgi verdi.

Yaşla birlikte eksiklik riski artar

Yaşamın her döneminde gerekli olan B12 vitamini, özellikle 40 yaşından sonra daha da önemli hale gelir. Bu dönemde vücutta B12 emilimi azalabilir, bu da yorgunluk, hafıza problemleri ve hatta sinirsel işlev bozuklukları gibi çeşitli belirtilere yol açabilir.

Naturopat ve EMDR psikoterapisti Sabine Monnoyeur, Le Journal des Femmes'de yaptığı açıklamada, "Bazı bireylerde B12 vitamini eksikliği, kronik yorgunluğa, nörolojik bozukluklara ve bilişsel işlevlerde gerilemeye neden olabilir" diyor.

Sinir sistemi ve duygusal denge için önemli bir rol

B12 vitamini, sinir sisteminin sağlığı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir; çünkü sinir sinyallerinin iletimini sağlayan miyelin adlı koruyucu kılıfın oluşumuna katkıda bulunur.

Naturopat ve EMDR psikoterapisti Sabine Monnoyeur, "Bu vitamin, özellikle 40 yaşından sonra emiliminin daha az etkili hale gelmesiyle birçok metabolik süreçte temel bir rol oynar. Miyelin üretiminde önemli bir yer tutar ve etkili bir nörotransmisyon için gereklidir" şeklinde açıklama yapıyor.

Ancak etkisi bununla da sınırlı değil: "Duygusal dengemiz için çok önemlidir. Eksikliği ruh halimizi ve zihinsel refahımızı etkileyebilir" diye ekliyor.

B12 eksikliği 'geri döndürülemez' hasara yol açabilir

Peki, B12 vitamini gerçekten ne kadar önemli ve eksikliğinin sonuçları neler olabilir? Bu sorularının yanıtını Doctissimo'nun tıbbi direktörü Dr. Gérald Kierzek doctissimo'ya verdi.

"B12 vitamini eksikliğinin görülme sıklığı yaşla birlikte artmaktadır."

"Mide asidi üretiminin azalması nedeniyle emilim zorlaşır."

"B12 vitamini, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde, sinir sisteminin düzgün çalışmasında ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde kritik bir rol oynar."

"B12 vitamini, vücudun birkaç yıl boyunca ihtiyacını karşılayacak kadar depolanabilir. Bu yüzden eksikliğin erken teşhis edilmesi zor olabilir."

Ancak B12 vitamini eksikliğinin zamanında fark edilmesi son derece önemlidir.

Doctissimo'nun tıbbi direktörü, "B12 vitamini eksikliği, hatta hafif seviyelerde bile, geri dönüşü olmayan nörolojik hasara yol açabilir. Bu durum, azot oksit gibi maddelerin eğlence amaçlı kullanımıyla daha da kötüleşebilir. Ayrıca, sinsi semptomlar da görülebilir; bunlar arasında kronik yorgunluk, nörolojik bozukluklar ve bilişsel işlevlerde gerileme yer alır" şeklinde uyarıda bulundu.

Eksikliğin nasıl önüne geçilir?

Beslenme rutininize eklemeniz gereken birkaç basit alışkanlık vardır.

B12 vitamini açısından zengin besinleri düzenli olarak tüketmek önemlidir. Bunlar arasında etler (özellikle karaciğer ve sakatat), yağlı balıklar (somon, uskumru, sardalya), yumurtalar ve süt ürünleri yer alır. Vejetaryen ve veganlar için ise B12 ile zenginleştirilmiş besinler tercih edilmelidir, örneğin bazı tahıllar veya bitkisel sütler gibi. Ayrıca, oral metilkobalamin formunda B12 takviyesi almak da önerilebilir. Bazı durumlarda ise B12 vitamini enjeksiyonları gerekebilir, diyor uzman.

Peki, şüphe durumunda ne yapılmalı? Doktor, "Olası bir eksikliği tespit etmek için plazma B12 testi yaptırmak faydalı olabilir" diye belirtiyor.