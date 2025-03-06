“L'Oréal Türkiye 50+ Tekno Kadın Guru Programı” adıyla duyurulan bu girişim, kadınların yapay zeka ve dijital becerilerini artırarak iş hayatında daha aktif roller üstlenmelerini amaçlıyor.

SistersLab - Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği iş birliğiyle yürütülen program, 1.200 kadına çevrim içi eğitimler sunarak, onların teknoloji dünyasında daha güçlü bir yer edinmelerine yardımcı olacak. Program kapsamında katılımcılar, yapay zeka uygulamalarından sosyal medya içerik üretimine, finansal okuryazarlıktan dijital güvenliğe kadar pek çok farklı alanda eğitim alma fırsatı bulacak.

Kadınların Teknolojiyle Güçlenmesi Destekleniyor

Günümüzde iş dünyasında yaşla gelen deneyimin önemi artarken, dijital dönüşüme uyum sağlamak da giderek daha büyük bir gereklilik haline geliyor. OECD verilerine göre Türkiye’de 55-64 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı 2010’da yüzde 29 iken, 2020’de yüzde 35’e yükseldi. Ancak kadınların iş gücüne katılımı hâlâ erkeklere kıyasla daha düşük seviyelerde seyrediyor.

Kadınların STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarındaki temsili de sınırlı. Dünya Ekonomik Forumu’na göre yapay zeka profesyonellerinin yalnızca yüzde 22’sini kadınlar oluşturuyor. Bu oran, kadınların teknoloji alanında daha fazla desteklenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Türkiye’nin Dört Bir Yanından Katılım Mümkün

Dört ay sürecek olan programa Türkiye’nin dört bir yanından 50 yaş ve üzeri kadınlar çevrim içi olarak katılabilecek. Kırsal ve afet bölgelerinde yaşayan kadınların başvurularının önceliklendirileceği program, iş dünyasında aktif kalmak isteyen kadınlara destek olmayı amaçlıyor. Çalışan kadınların yanı sıra, kooperatiflerde faaliyet gösteren ve ev ekonomisine katkıda bulunan kadınlar da programdan faydalanabilecek.

L’Oréal Türkiye, güzellik sektöründe teknoloji ve inovasyonu destekleyerek, kadınların her yaşta iş dünyasında daha görünür olmasını hedefliyor. Programın sonunda katılımcılara eğitimlerini tamamladıklarına dair bir sertifika da verilecek.

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, programla ilgili olarak şunları söyledi: “L’Oréal Türkiye olarak, kadınların her yaşta parlayan gücüne inanıyoruz. Yaş alan kadınların teknolojiyle güçlenmesini ve dijitalleşmenin sunduğu fırsatlara erişmesini destekliyoruz. Teknoloji artık yalnızca gençlere hitap eden bir alan değil, her yaş grubuna öğrenme ve üretme fırsatı sunuyor. Bu program, kadınların teknoloji dünyasında daha görünür olmasına katkı sağlayacak.”

50 yaş ve üzeri kadınlar, teknolojiye uyum sağlayarak iş hayatında kalmaya devam etmek istiyor. L’Oréal Türkiye’nin başlattığı bu program, kadınların dijital becerilerini artırarak daha güçlü bir geleceğe adım atmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor.