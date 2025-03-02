Mart 2024'te botanik gönüllüsü Deb Manley ve bir park görevlisi tarafından fark edilen bu bitki, parkın kuzey kesimindeki çorak kayalıklar arasında bulundu. Küçük, tüylü yapısıyla dikkat çeken ve sarı çiçekleri olan Wooly Devil, daha önce bilinen hiçbir türe benzemiyordu.

Keşiften sonra uzmanlar, bitkinin daha önce kaydedilip kaydedilmediğini öğrenmek için bitki veri tabanlarını taradı, bilim insanlarına danıştı ve hatta çevrimiçi platformlardan yardım aldı. Ancak yapılan DNA analizleri, bitkinin genetik olarak o kadar farklı olduğunu ve tamamen yeni bir cins olarak sınıflandırılması gerektiğini ortaya koydu.

'Tüylü şeytan', papatyagiller ailesine ait ve kağıt çiçekler ile bitterweed türleriyle akraba. Ancak onlardan çok daha küçük bir yapıya sahip. Araştırmacılara göre Wooly Devil’in boyutları 1 santimetreden 3 ila 7 santimetreye kadar değişiyor. Bilim insanları, tüylü yapısı nedeniyle ona "küçük koyun" anlamına gelen "Ovicula", çiçeklerinin yapısı nedeniyle ise "biradiata" adını verdi.

Bu keşif, Big Bend Ulusal Parkı personeli, Sul Ross State Üniversitesi ve Kaliforniya Bilimler Akademisi uzmanları tarafından ortaklaşa yürütülen bir araştırmayla bilim dünyasına duyuruldu. Araştırmanın detayları PhytoKeys adlı hakemli botanik dergisinde yayımlandı.

Big Bend Ulusal Parkı 800 bin dönümlük geniş bir alanı kaplayan ve Batı Yarımküre’nin en biyolojik çeşitliliğe sahip çöl ekosistemlerinden biri olarak kabul edilen Chihuahuan Çölü’nün bir parçası. Parkın müdürü Anjna O’Connor, "Türü belirleyip adlandırdıktan sonra, onun hakkında öğrenmemiz gereken çok şey var" diyerek araştırmaların devam edeceğini belirtti.

Bitkinin keşfinde yer alan taksonomist Lichter Marck, çöl ekosistemlerinde yaşayan bitkilerin aşırı hava koşullarına uyum sağlamak için özel evrimsel süreçlerden geçtiğini, ancak iklim değişikliğinin bu türleri tehdit ettiğini vurguladı. Marck, "Bu bitkiyi sadece parkın kuzey kesiminde, üç dar alanda gözlemledik ve muhtemelen yok olma sürecine girmiş bir türü belgelemiş olabiliriz" diyerek Wooly Devil'in geleceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.