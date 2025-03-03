İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Hücre-15 operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.

Yerlikaya şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 54 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 13 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, Çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi."