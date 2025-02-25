Dört yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni yöneten AKP’li Yücel Yılmaz, seçimi kaybettiği CHP’li Ahmet Akın’a 17 milyar TL borç bıraktı.

AKP’li Yılmaz döneminde alınan ithal bitkiler için 590 milyon TL ödendiği ortaya çıktı.

Üç ayrı ihaleyle bitkilerin bir bölümü 16 Şubat 2023, bir bölümü de 21 Eylül 2023’te alındı. Yerel seçime bir ay kala da ihale düzenlendi.

29 Şubat 2024’te 350 milyon TL’lik bitki alındı. Üç ayrı ihale ile alınan bitkilerin toplam maliyeti 590 milyon 281 bin 100 TL oldu.

Belediyenin, yüz milyonlarca lira ödeyerek satın aldığı ağaçlardan bazıları, yanlış yerlere dikildi ve kurudu.

Ekonomik krizin ortasında çarşaf çarşaf liste yapılarak yarım milyarlık bitki alındı.

Adını İlk defa duyduğumuz bitkiler alındı

Amerikan Sığla Leylandi Tabak Kırmızı Yapraklı Akçağaç Japon Çoban Püskülü Flamingo Akçaağacı Tijili Manolya Tijili Gürgen Piramidal Japon Kamelyası Papa Gambetta Zakkum Papagambetta Ligustrum Çalı Kırmızı Yapraklı Kadın Tuzluğu Kırmızı Roket Berberisi.