İlişkilerin anlık ve geçici bağlantıların gölgesinde kaldığı bir dünyada, aşkın zamanın ötesinde güçlü olabileceğini gösteren başka hikayeler de bulunuyor. Don ve Marilyn Barnett, bunun en belirgin örneklerinden biri. Güney Dakota'nın Sioux Falls şehrinden olan bu çift, 68 yıldır evli ve yakın zamanda, onlarca yıldır her gece onları bir araya getiren duygusal ritüellerini paylaştılar.

Röportajda, 94 yaşındaki Don ve 93 yaşındaki Marilyn, uzun süreli ilişkilerinin sırrının her gece uyumadan önce karısına bir şarkı söylemek olduğunu açıkladılar. Gün nasıl geçerse geçsin, aralarında anlaşmazlıklar olsa bile, bu basit sevgi gösterisi, ilişkilerinin temel taşı haline geldi.

Don, her gece Marilyn'e şarkı söylüyor

Don, röportaj sırasında "Birkaç şey keşfettim" diyerek açıklamada bulundu. "Öncelikle o şarkıyı seviyordu; ikincisi ise, bizi sakinleştiriyordu." Don, "Eğer anlaşmazlıklarımız varsa, uyuduğumuzda zaten çözülmüş oluyordu" diyerek, günlük hayatta çiftler arası anlaşmazlıklarla başa çıkma stratejisini paylaştı.

Kocasının binlerce izleyici önünde kendisine gösterdiği sevgiden oldukça etkilenen Marilyn, her gece o anı ne kadar sabırsızlıkla beklediğini itiraf etti. Sevgi dolu bir gülümsemeyle, "Gecenin gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel bir sesi var" dedi.

Çift için bu gelenek seyahate veya evden uzak bir yere gitseler de bozulmuyor.

Don’un her gece Marilyn’e şarkı söylerken sergilediği tavır, psikolojideki davranışsal yaklaşımın "olumlu pekiştirme" kavramıyla ilişkilendiriliyor. Çünkü bu küçük jest, hem iyi hissetmeyi sağlıyor hem de aralarındaki duygusal bağı güçlendiriyor.