İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 ilde düzenlen organize suç örgütü operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını, 43'ünün ise tutuklandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, X paylaşımında operasyona ilişkin şunları kaydetti:
"İstanbul’da Ş.K.’nin, Balıkesir’de F.Ö.‘nün, Antalya’da Y.K.’nin (Cezaevinde), Tekirdağ’da E.Y.’nin, Kırklareli’de N.G. ve E.K.’nin (2 ayrı örgüt), Bursa’da F.Y.K. ve A.A.’nın (2 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 8 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik 6 il merkezli geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı
Şüphelilerden; 43’ü tutuklandı. 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."
Bakan Yerlikaya ayrıca, operasyonlar sonucu; 20 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici/delici alet ile çek/senet ele geçirildiğini duyurdu.
➡️ İstanbul’da Ş.K.’nin,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 25, 2025
➡️ Balıkesir’de F.Ö.‘nün,
➡️ Antalya’da Y.K.’nin (Cezaevinde),
➡️ Tekirdağ’da E.Y.’nin,
➡️ Kırklareli’de N.G. ve E.K.’nin (2 ayrı örgüt),
➡️ Bursa’da F.Y.K. ve A.A.’nın (2 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 8 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik 6 il… pic.twitter.com/708cHchxpl