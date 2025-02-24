Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üçüncü yıl dönümünü anmak ve yeni bir mali destek paketini duyurmak üzere Pazartesi sabahı trenle Rusya'yla savaşının 3. yılına giren Ukrana'nın başkenti Kiev’e ulaştı.

Ziyaret, Donald Trump’ın Ukrayna ile Rusya arasındaki resmi ve gayriresmi müzakerelerin arttığı bir dönemde yapıldı. Avrupa başkentlerinde, Ukrayna ve Rusya arasında ABD'nin aceleye getireceği bir anlaşmanın kıtanın güvenliğini tehlikeye atabileceğine dair endişeler, AB'yi barış sürecinde çok daha aktif olmaya itti.

Von der Leyen’in, Ukrayna’nın bütçesindeki askeri baskıyı hafifletmek ve Ukrayna savunma sanayisinden askeri ekipman alımını kolaylaştırmak için 3,5 milyar avroluk bir mali yardım paketini açıklaması bekleniyor.

Bu miktar, Avrupa Birliği’nin 2024 başlarında oluşturduğu ve toplam 50 milyar avro büyüklüğündeki yardım fonunun bir parçası olarak sağlanıyor. Brüksel, Kiev’in bu yılki finansman ihtiyacını karşılamayı başarsa da yaz sonrası silah tedariki konusunda belirsizlik sürüyor.

TÜM DESTEKÇİLER, BAŞKENTTE

Von der Leyen’in Kiev ziyaretine, Avrupa Komisyonu üyeleri de eşlik ediyor. Heyet, Ukraynalı yetkililerle görüşerek bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, Ukrayna ve Moldova’nın elektrik piyasalarını yıl sonuna kadar AB sistemine entegre etmeye yönelik bir girişim duyurulacak.

Ziyaretin, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun da Kiev’de olacağı döneme denk gelmesi, Trump diplomasisinden hoşnutsuz olan büyük ülkelerin Kiev'de toplandığını gösterdi.

Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi “halk tarafından seçilmemiş bir diktatör” olarak nitelendirmesi ve işgalin sorumluluğunu Rusya yerine Ukrayna’ya yüklemesi Avrupa’da tepkiyle karşılandı.

Trump ise geri adım atma niyetinde olmadığını açıkça belirtiyor. “Zelenski'yi yıllardır izliyorum. Şehirleri bombalanıyor, insanları öldürülüyor, askerleri yok ediliyor” diyen Trump, Ukrayna liderinin elinde müzakere edecek hiçbir koz olmadığını ve artık bu durumun sürdürülemez olduğunu savundu.

TRUMP'IN KARŞISINDA, UKRAYNA'NIN ARKASINDA

Trump’ın 12 Şubat’ta Vladimir Putin’le yaptığı, müttefiklerden bağımsız yürütülen 90 dakikalık telefon görüşmesinin ardından, Avrupa kendi çıkarlarını sürece dahil etmenin yollarını arıyor.

Geçtiğimiz hafta Avrupalı liderler arasında yoğun diplomasi trafiği yaşandı, dayanışmayı güçlendirmek için yeni toplantılar planlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Washington’a giderek Trump’la yüz yüze görüşmesi, Costa’nın ise 6 Mart’ta AB liderlerini olağanüstü zirvede bir araya getirmesi bekleniyor.

Von der Leyen, özgür ve egemen bir Ukrayna, tüm dünyanın çıkarınadır” diyerek Avrupa’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları artırmaya hazır olduğunu vurguladı.