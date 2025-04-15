ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin dışındaki ülkelere yönelik gümrük vergilerini 90 günlüğüne askıya almasının ardından Avrupa Birliği ile Washington arasındaki ticaret müzakereleri hız kazandı. Özellikle otomobil sektörünü etkileyen yüzde 25’lik vergi uygulaması, AB ülkeleri için ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor.

KARŞILIKLI SIFIR VERGİ ÖNERİSİ

AB Sözcüsü Roberta Metsola, ABD ile ticaret görüşmelerinde sürecin aktif olarak devam ettiğini belirtti. Trump ile müzakere masasında olduklarını vurgulayan Metsola, otomobil ticaretinde karşılıklı olarak sıfır gümrük vergisi önerisinde bulunduklarını ifade etti. Ayrıca ABD ile daha fazla temas kurulması gerektiğine dikkat çekerek, çözüm için diyalog çağrısını yineledi.