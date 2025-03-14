ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle yumurta tavuklarının itlaf edilmesi, ülkede ciddi bir yumurta kıtlığına yol açtı. Bu durum, uzun süredir dikkat çeken yumurta fiyatlarındaki yükselişi tetikledi. ABD yönetimi, bu sıkıntıyı çözmek amacıyla yumurta ithalatını gündeme getirdi.

Reuters’ın haberine göre, ABD Tarım Bakanlığı, yumurta fiyatlarının artışını kontrol altına almak için Türkiye, Danimarka ve diğer bazı Avrupalı ülkelerden yumurta tedarik etmelerini talep etti. ABD, bu talebi, Donald Trump'ın Avrupa ülkeleri ve diğer birçok ülkeye yönelik yeni gümrük vergisi tehditleriyle paralel olarak gündeme getirdi. Ayrıca, Trump yönetimi, Danimarka'ya Grönland'ı ABD'ye devretmemesi halinde ekonomik yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu.

ŞUBAT AYINDA RESMİ YAZI GELDİ

ABD Tarım Bakanlığı, şubat ayı sonunda Avrupa'daki yumurta üreticilerine resmi yazılar göndererek ABD pazarına yumurta tedarik edip edemeyeceklerini sordu. Bu yazıların gönderildiği ülkeler arasında Türkiye ve Danimarka da bulunuyor. Mart başında ise Danimarka'nın yumurta üreticileri birliğine gönderilen yeni bir mektupta, ABD’ye gönderilebilecek tahmini yumurta miktarının belirtilmesi talep edildi.

DANİMARKA'DAN OLUMSUZ YANIT

Danimarka'dan gelen yanıt ise, ülkede yumurta üretim fazlası bulunmadığı yönündeydi. Danimarkalı yetkililer, Avrupa'da artan tüketim ve kuş gribi salgınının etkisiyle dünya genelinde yumurta arzında ciddi bir sıkıntı olduğunu belirttiler.

TÜRKİYE 15 TON İHRAÇ EDECEK

Türkiye, ABD'ye yumurta tedarik etme noktasında önemli bir rol üstlendi. Türkiye Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, ABD ile yapılan anlaşma kapsamında yaklaşık 15 bin ton yumurta ihracatı gerçekleştireceklerini açıkladı. Şubat ayında başlayan sevkiyat, temmuz ayına kadar sürecek. Türkiye’nin, ABD'nin yumurta ihtiyacını karşılamak adına önemli bir kaynak olacağı belirtiliyor.